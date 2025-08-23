تشکر فدراسیون فوتبال فلسطین از اقدام انسان دوستانه نروژ

فدراسیون فوتبال فلسطین در پیامی از اقدام تیم ملی فوتبال نروژ در اختصاص دادن درآمد بلیت فروشی دیدار برابر رژیم صهیونیستی به مردم غزه تشکر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رییس فدراسیون فوتبال نروژ در اقدامی انسان دوستانه و جالب اعلام کرد درآمد حاصل از بلیت‌فروشی دیدار تیم ملی نروژ برابر رژیم صهیونیستی در مقدماتی جام جهانی را به شهروندان غزه اختصاص خواهد داد.

به نقل از عکاظ، فدراسیون فوتبال فلسطین پیام تشکر و قدردانی به همتای نروژی پس از تصمیم آنها برای اختصاص درآمد حاصل از فروش بلیت بازی تیم ملی نروژ مقابل رژیم صهیونیستی به حمایت از تلاش‌های امدادرسانی در غزه ارسال کرد.

در بیانیه فدراسیون فوتبال فلسطین آمده است: فدراسیون فوتبال فلسطین قدردانی عمیق خود را از فدراسیون فوتبال نروژ به دلیل تصمیم اخلاقی و انسانی‌اش برای اختصاص درآمد فروش بلیت بازی آینده نروژ در انتخابی جام جهانی مقابل اسرائیل به حمایت از تلاش‌های امدادرسانی در غزه ابراز می‌دارد. این اقدام فراتر از مرز‌های ورزش است و پیامی قوی است که فوتبال نمی‌تواند در برابر ظلم و رنج انسانی مداوم سکوت کند. تصمیم فدراسیون فوتبال نروژ نقش اخلاقی فوتبال را در دفاع از ارزش‌های انسانی، کرامت و احترام به زندگی تأیید می‌کند.

در ادامه این بیانیه آمده است: ما از سایر فدراسیون‌ها، نهاد‌ها و سازمان‌های ورزشی در سراسر جهان دعوت می‌کنیم تا از این موضع شجاعانه پیروی کنند و در کنار مردم فلسطین، به‌ویژه ورزشکاران و جوانان آنها که همچنان تحت فشار اشغال و نابودی رنج می‌برند، بایستند. فدراسیون فوتبال فلسطین تعهد خود را به دفاع از بازی جوانمردانه، حفظ روح انسانی آن و اطمینان از این‌که فوتبال ابزاری برای همکاری در نقض حقوق بشر نباشد، تأیید می‌کند.

