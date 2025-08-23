باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - به گزارش روزنامه «حریت» (Hürriyet)، ترکیه ممکن است اجازه استقرار نیروهای حافظ صلح در قلمرو اوکراین را با مأموریتهای کاملاً تعریفشده بدهد.
این نشریه اعلام میکند که ترکیه ممکن است در صورت برقراری آتشبس و تعریف واضح مأموریتها، در اعزام هیئت حافظ صلح مشارکت کند.
این گزارش میافزاید: «آنکارا مخالفتی با این موضوع ندارد. با این حال، حوزه مأموریت چنین نیروهایی هنوز تعریف نشده و هیچ پیشنهاد مشخصی ارائه نشده است.»
پیش از این، «گیتاناس نائوسِدا» رئیسجمهور لیتوانی گفته بود که این جمهوری آماده است یک یگان نظامی برای مشارکت در یک عملیات حافظ صلح در اوکراین اعزام کند.
پیشتر، زلنسکی اعلام کرد که اوکراین پیامهای مثبتی از ترکیه در مورد مشارکت این کشور در تضمینهای امنیتی از طریق حمایت دریایی دریافت کرده است.
منبع: پراودا