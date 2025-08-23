موضع گیری نمایندگان مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری درخصوص بیانیه مدعیان اصلاح طلبی

نمایندگان مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری درخصوص بیانیه مدعیان اصلاح طلبی، بیانیه مشترکی صادر کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - آیت الله عباس کعبی نسب، آیت الله محسن حیدری آل کثیری، آیت الله سید علی شفیعی، حجت الاسلام امیر رضا هدائی، حجت الاسلام سید ابوالحسن حسن زاده و حجت الاسلام حسین رفیعی، نمایندگان مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری درخصوص بیانیه مدعیان اصلاح طلبی، بیانیه مشترکی صادر کردند.

متن بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم 
قال الله تعالى: یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ (آل عمران ٢٠٠)
ملت بزرگ ایران؛ مردم قهرمان خوزستان 
خداوند متعال را سپاس می‌گوئیم که با تدبیر و فرماندهی کل قوای حکیم و شجاع؛ رهبر فرزانه حضرت ایت الله العظمی امام خامنه‌ای مد ظله العالی و اتحاد ملی تاریخی و اقتدار موشکی و ضربه سنگین به دشمن خبیث صهیونی و آمریکای متجاوز؛ ملت قهرمان ایران به پیروزی قاطع نائل آمد و دشمنان اسلام وایران را در شکست اراده ملت ایران ناکام گذاشت.
 ملت بزرگ ایران از دولتمردان و مسئولان؛ نخبگان وجریان‌های سیاسی با اختلاف سلیقه‌های متفاوت انتظار دارند که این پیروزی بزرگ واین اتحاد ملی راصیانت نمایند واجازه ندهند؛ دشمنان از طریق تفرقه ونزاع ودوقطبی روزنه‌هایی برای رخنه پیدا کنند. وبه اتحاد ملی اسیب برسانند. 
 متاسفانه بیانیه مدعیان اصلاح‌طلبی؛ زمینه سوء استفاده دشمن را فراهم کرد. 
 خوشبختانه این بیانیه؛ ذلیلانه و تفرقه افکن؛ با موج وسیعی از محکومیت همه اقشار ملت وجریان‌های سیاسی و حتی جریان اصلاحات انجامید. 
 ما نمایندگان مردم شریف خوزستان در مجلس خبرگان رهبری لازم می‌دانیم. همراه با ملت فهیم وبصیر ایران بر محور‌های زیر تاکید نمائیم: 
۱. شرایط صدور بیانیه مدعیان اصلاح طلبی: 
صدور بیانیه برخی مدعیان اصلاح‌طلبی در شرایطی صورت گرفت که جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت، پس از حماسه اقتدار ملت ایران در دفاع مقدس دوم، در جایگاه برتری راهبردی قرار گرفت. این جنگ با همه هزینه‌ها و سختی‌ها، پیام آشکاری به دشمنان مخابره کرد: [جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت توان ایستادگی، ضربه‌زدن و مدیریت بحران را دارد. در چنین شرایطی، هر پیام داخلی باید تقویت‌کننده این موقعیت باشد، نه اینکه به ابزار جنگ روانی دشمن تبدیل گردد.]۲. برخی خطا‌های بنیادین بیانیه مدعیان اصلاح‌طلبی: 

الف) القای ضعف و ناکارآمدی نظام: 

بیانیه مزبور با برجسته‌سازی مشکلات اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی، تصویری از ناکارآمدی نظام ارائه می‌کند. در حالی که از منظر تحلیل راهبردی، مشکلات باید در بستر کلان تمدنی و جنگ ترکیبی دشمن و برخی کوتاهی‌ها و ضعف مدیریتی دیده شوند، نه به‌عنوان نشانه ضعف ذاتی جمهوری اسلامی ایران.

این رویکرد در جهت راهبرد دشمن برای ایجاد یأس اجتماعی و گسست مردم از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

ب) نادیده گرفتن دشمن اصلی: 

 بزرگ‌ترین خطای این بیانیه، غفلت از نقش‌آفرینی آمریکا و رژیم صهیونیستی در تمامی بحران‌ها است. جایگزین کردن «اختلافات داخلی» به‌جای «تهدید خارجی» وتغییر اولویت ملت ایران از مبارزه با استکبار به نزاع‌های درونی دقیقاً همان هدفی است که اتاق‌های مکردشمن دنبال می‌کنند.

ج) فاصله گرفتن از ولایت فقیه: 

ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی قدس سره و رهبر معظم انقلاب، مد ظله العالی، محور انسجام و راهبری ملت بزرگ ایران و امت اسلامی است. بیانیه‌ای که به‌جای تبیین هماهنگی با راهبرد‌های رهبری حکیم وشجاع وبا تدبیر، به غلط؛ تصویری از «چندصدایی» و «تشتّت» وقهر ملی؛ مخابره کند، عملاً به تضعیف ستون اصلی اقتدار جمهوری اسلامی منجر می‌شود.

د) بازتاب منفی در سطح بین‌الملل: 

در حالی‌که جمهوری اسلامی ایران و مقاومت در صحنه عمل همچنان در وضعیت جنگ با دشمن است و ضریات سنگینی ولطمات جبران ناپذیری به ابهت توهمی دشمن زده شدو تحسین افکارعمومی جهانی وملت‌های ازادیخواه جهان وامت اسلامی را دربر داشت، در فضای بعد از حماسه اقتدار ملی در دفاع مقدس دوم، این بیانیه در افکار عمومی منطقه و جهان، پیام انفعال وتسلیم و اشفتگی وتناقض درونی با تعلیق انرژی هسته‌ای مسالمت امیز وتسلیم به دشمن مخابره می‌کند. 

۳. ضرورت نقد در چارچوب صیانت از وحدت ملی و ولایت: 

لازم است نقد ومطالبه گری: تقویت‌کننده انسجام و وحدت و ولایت و مقاومت وامید افرین باشد.

بیانیه نویسی و کنش گری سیاسی باید ذیل راهبرد‌های کلان رهبری واقتدار وامنیت وعزت ملی قرار گیرد.

اولویت اصلی، مقابله با دشمن خبیث و مکار و هم افزایی میدان و دیپلماسی وتقویت اقتدار نیرو‌های مسلح و جبهه مقاومت است، نه پرداختن به نزاع‌های جناحی.

هرگونه تضعیف انسجام ملی در شرایط حساس منطقه‌ای، عملاً بازی در زمین دشمن محسوب می‌شود.

۴. پیامد‌های راهبردی: 

اگر جریان‌های سیاسی از هشدار ها‌ی حکیمانه وهفت فرمان راهبردی ولایت در اربعین شهدای اقتدار غفلت کنند، پیامد‌های خطرناکی برای امنیت ملی خواهد داشت وانچه محتمل است. چه بسا در صورت غفلت وبی توجهی ودامن زدن به نزاع و تفرقه منجر به:

تضعیف اعتماد اجتماعی و افزایش فاصله مردم از نخبگان سیاسی.

تقویت جنگ روانی دشمن و مکر وفریب وطراحی بیشتر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت بزرگ ایران 

 تلاش دشمن برای تضعیف قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران در منطقه؛ بنابراین برخورد قاطع با ریشه‌های فتنه گری ضرورت عقلی وشرعی وراهبردی دارد.

بیانیه مدعیان اصلاح طلبی در بطن خود چند خطای راهبردی دارد: القای ضعف، غفلت از دشمن اصلی، فاصله گرفتن از ولایت فقیه و ارسال پیام تشتّت به بیرون. 
درپایان ضمن تقدیر وتشکر از صبر وبصیرت وحضور در صحنه ملت فداکار ایران وتجدید میثاق با ارمان‌های امام عظیم الشان قدس سره وشهدای حماسه اقتدارملی ونیز تجدید بیعت با ولی فقیه وفرمانده کل قوا حضرت ایت الله العظمی امام خامنه‌ای دام ظله؛ به همه احاد ملت ایران؛ فعالان سیاسی واجتماعی ونخبگان ونیز مدیران ومسئولان توصیه موکد می‌شود.

در زمانه جنگ‌های ترکیبی، با هوشیاری و اهتمام ویژه بر تقویت صفوف یکپارچه وبه هم پیوسته و تقویت جبهه خدمت وافزایش سطح رضایت مندی عمومی؛ هر سخن و نوشته‌ای اگر به تقویت وحدت برمحور ولایت فقیه واستقلال ملی و تقویت جبهه مقاومت و اقتدار وامنیت وعزت ملی نیانجامد، ناخواسته در خدمت راهبرد دشمن قرار خواهد گرفت.

۱/ ۶/ ۱۴۰۴ 
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته 
نمایندگان مردم شریف خوزستان در مجلس خبرگان رهبری

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۱ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
دمتون گرم فرزندان ایران
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۲ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
بیانیه ها بیخیال از طرف هستش
فکر آب و برق و گاز تورم افسارگسیخته ... باشید
مردم را باید با این اقتصاد درست راضی کنید
وعده سر خرمن هم ندهید هر گروه توانست
مشکلات مردم در عرض شش ماه حل کند
یا لااقل به سمت جلو پیش ببرند تا مردم نتیجه
را ببینند آن وقت آن گروه درست گفته ومردم را
تابع خود خواهد کرد وسلام
۲
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۷ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
دم مروم شریف خوزستان و نمایندگانشان گرم گرم
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۳ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
ایرانی شجاع است و در برابر دشمن کوتاه نخواهد آمد و به مذاکره تحقیر آمیز تن نمی دهد حتی اگر جان دهد ایرانی وطن دوست پای انرژی هسته ای و دانشمندانش تا جان در بدن دارد می ایستد
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۰ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
آقای روحانی و آقای ظریف
عمر سیاستون و وقت کارتون دیگه تمام شده و کارهای را که باید میک دین یا نه گذشته
برین دنبال زندگیتون ترا خدا این ملت را رها کنید دیگر شما آخه مسولیتی ندارید چرا آب به آسیاب دشمن میریزید
فکر کنم قوه قضائیه بائو ورود پیدا کنه و جلو این آقایان
را بگیرن
۱۳
۴۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۱ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
انسجام ملت ایران با این حرف ها بهم نمی خوره. ما مردم ایران پشت ایران می مانیم. دشمن داخلی و خارجی این را خوب بداند و بفهمد
۹
۴۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۸ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
مردم خواستار خروج اتباع افغانی از کشور هستند
با خواست مردم بازی نکنید
یارانه آب برق گاز مسکن کار از مردم گرفتند افغانی
چرا پاسخگو مردم نیستید
جوان‌ها مردم بیکار هستند از دست افغانی
چه مجاز غیر مجاز همه‌شون بیرون کنید افغانی‌ها را
۹
۳۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۹ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
بله من هم موافق اخراج افغانی ها هستم البته در اخراج کردن طوری رفتار کنند تا خاطره خوشی را از ایران ببرند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۱ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
حرف حقی زدن باید با جهان اشتی کنیم باید زندگی مردم بهتر کنید ما نمبخوایم بجنگیم ما ارامش مبخوایم
۴۸
۴۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۱ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
خوب این حرف را به آمریکا هم بگو
به اسرائیل هم بگو
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۵ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
ما جنگ نمی خواهیم اما آنها می جنگند ما انرژی هسته ای می خواهیم چون حق داریم پیشرفت کنیم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۲ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
مرگ بر غربگرا وغربگدا وخود تحقیر
مرگ براربابتان آمریکا واسرائیل
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۳ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
اینکه غلام حلقه به گوش آمریکا وصهیونیست بشیم خرف حقه؟؟؟؟؟؟
مرگ بر آمریکا وصهیونیست و وطرفدارانشون
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۴ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
کسی نخواسته بجنگه بخود و بی دلیل ولی اگر غیرت داشته باشه و برای ناموست ارزش قائل بشه
وقتی متجاوزی به کشورت حمله کرد باید دمار از روزگارش در آوری

هموطن شما بودید می گفتید نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران حالا چی شده
حتی برای ایران هم حاضر نیستی کاری بکنی ؟؟؟؟!!!!

بی غیرتی و بی عرضگی بسه

اگه بیاند کشورت تصرف کنند ناموست را هم غارت می کنند

کسانی که می خواستید جانتان را فدای ایران کنید

ولی اکنون می خواید زندگی با ذلت بپذیرید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۲ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
منظورش زندگی با ذلت هست
Iran (Islamic Republic of)
آشتیانی
۱۴:۵۹ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
سالهاست که اصلاحات به جز ایجاد التهاب توانایی دیگری ندارد.
۱۳
۵۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حسنک دبیر
۱۴:۵۵ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
چرا این بیانیه بند 2 نداره ؟!!
۳
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۸ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
بند ۲ داره، اون جمله آخر بند یک را خوب نگاه کنید .قبل از اینکه الف را بیاره بند ۲ هست. ۲- برخی خطاهای بنیادین ...
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۱۴:۴۲ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
بازهم به خوزستانی ها.
۱۸
۴۱
پاسخ دادن
