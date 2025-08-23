توزیع بیش از یک میلیون و ۱۵۰ هزار گذرنامه زیارتی از طریق شرکت پست

مدیر عامل شرکت ملی پست ایران گفت که این شرکت بالغ بر یک میلیون و ۱۵۰ هزار گذرنامه زیارتی را در ایام اربعین امسال، دریافت و توزیع کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد احمدی مدیر عامل شرکت ملی پست ایران در گفت وگویی درباره عملکرد شرکت ملی پست ایران در اربعین تصریح کرد: مجموعه خدمات امسال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در برگزاری مراسم اربعین به لحاظ کمی و کیفی وضعیت رو به رشدی نسبت به سال گذشته داشت.

وی گفت: ما امسال در شرکت ملی پست بالغ بر یک میلیون و ۱۵۰ هزار گذرنامه زیارتی مخصوص اربعین را دریافت و توزیع کردیم و البته از اول تیر ماه هم ۵۳۰ هزار گذرنامه عادی توزیع کردیم که بخشی برای پیاده روی اربعین استفاده شد.

وی ابراز کرد: به واسطه خدمت به زائران حسینی و نذر خدمت، خدمات گذرنامه زیارتی با نرخ ترجیحی کاملاً متفاوت و یک سوم هزینه تمام شده دریافت شد.

مدیر عامل شرکت ملی پست ایران همچنین به اجرای خدمت پست یافته در شرکت ملی پست که هر ساله در ایام راهپیمایی اربعین اجرا می‌شود اشاره کرد و گفت: امسال هم مطابق سال‌های قبل بنا داشتیم لوازم گمشده زائران را در مسیر پیاده‌روی نجف به کربلا به صاحبانش برسانیم و به همین منظور ۴۰ نفر از همکاران در ۹ موکب مستقر شده و تغییراتی در سامانه نرم‌افزاری امسال ایجاد شد که علاوه بر اشیای گمشده افراد گمشده شامل کهنسالان و خردسالان را هم توانستیم ساماندهی کنیم.

وی گفت: بر همین اساس امسال سه هزار و ۳۰۰ مورد از لوازم مفقود شده به دستمان رسید که بخش قابل توجهی در مسیر پیاده‌روی نجف به کربلا تحول صاحبانش شد و بخشی هم به ایران ارسال شد که در حال توزیع و ارسال آن به صاحبانشان هستیم.

احمدی عنوان کرد: ما در این ایام از طریق پیام رسان بله، خدمات الکترونیکی در دستیار پستی این پیام رسان به مردم در قالب رهگیری گذرنامه‌های زیارتی و دیگر خدمات پستی ارائه کردیم و برآورد ما این است که توانستیم به لحاظ کیفیت انتظارات زائران و مردم را محقق کنیم.

منبع: شرکت ملی پست

برچسب ها: گذرنامه زیارتی ، شرکت ملی پست
