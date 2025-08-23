با آغاز طرح‌های «هم‌سفران خورشید» و «قدم‌قدم در مسیر بهشت»، جمعیت هلال‌احمر با افزایش ۲۰ درصدی نیرو و امکانات، خدمات گسترده‌ای را به زائران پیاده و نیازمند امام رضا (ع) ارائه می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ مجتبی خالدی، سخنگوی جمعیت هلال احمر درباره برنامه‌های این جمعیت برای دهه آخر ماه صفر در مشهد مقدس گفت: ما دو طرح ویژه به نام‌های هم سفران خورشید و قدم قدم در مسیر بهشت، داریم که شامل حضور داوطلبانه داوطلبان جمعیت برای خدمت به زوار امام رضا (ع) است. تا این لحظه، ۳۵۰۰ داوطلب در این طرح‌ها مشارکت دارند و نسبت به سال گذشته، ۲۰ درصد افزایش امکانات و استعداد برای ارائه خدمات داریم.

خدمات ویژه برای سالمندان و معلولان

وی افزود: یکی از نگرانی‌های ما ترافیک شدید در محدوده حرم است که رسیدن برخی زائران، به ویژه سالمندان و معلولان، را سخت می‌کند. در قالب طرح «قدم قدم در مسیر بهشت»، با نزدیک به هزار ویلچر، این عزیزان تا حرم مطهر منتقل می‌شوند.

حضور فعال در تمام مسیر‌های منتهی به مشهد

خالدی ادامه داد: این خدمات تنها در مشهد مقدس نیست، بلکه در تمام ۱۵ شهرستان منتهی به مشهد و همچنین اماکن متبرکه مثل امام علی عباس، امامزاده شاه چراغ و حضرت معصومه انجام می‌شود. کسانی که نتوانند به مشهد سفر کنند، در این اماکن از خدمات ما بهره‌مند می‌شوند.

وی بیان کرد: طرح‌ها از ۲۸ ماه صفر آغاز شده و تا چهارم شهریور ادامه خواهد داشت تا برای زوار با تأخیر هم خدمات ارائه شود.

امکانات و تجهیزات امدادی

خالدی افزود: ۱۳۴ تیم ثابت و سیار، ۳۰ پایگاه امدادی در مشهد و ۲۱۲ دستگاه خودرو امدادی (شامل آمبولانس و خودرو‌های موتوری) آماده خدمت‌رسانی هستند. این تجهیزات به ویژه برای سریع‌تر شدن خدمات در بین جمعیت به‌کار گرفته می‌شوند.

توصیه‌های پزشکی و مراقبتی

خالدی گفت: زائران به ویژه افراد دارای فشار خون، دیابت، کودکان زیر دو سال و کسانی که پاهایشان زخم دارد، باید مراقب گرمازدگی و مشکلات جسمی باشند. در صورت نیاز، سریعاً به پایگاه‌های امداد یا موکب‌های درمانی مراجعه کنند و به توصیه‌ها توجه داشته باشند.

سخنگوی جمعیت هلال احمر تصریح کرد: حوادث ترافیکی مهمترین دغدغه ماست. پایگاه‌های امداد و نجات ۲۰ درصد افزایش یافته‌اند و رانندگان باید هر ۲ ساعت، ۱۵ دقیقه استراحت کنند و از رانندگی در شب با خستگی و خواب‌آلودگی خودداری نمایند.

شماره تماس‌های ضروری

وی خاطرنشان کرد: در صورت بروز مشکل، شماره ۱۱۲ جمعیت هلال احمر را فراموش نکنید. تیم‌های امدادی با مرکز فرماندهی در ارتباط بوده و هماهنگی کامل دارند.

خالدی در پایان گفت: خدمات ما شامل اسکان اضطراری، امداد و نجات، موکب‌های درمانی، انتقال زائران به حرم مطهر و ارائه خدمات درمانی در صحن است. در کمترین زمان ممکن، همکاران ما آماده خدمت‌رسانی هستند.

