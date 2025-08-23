گیلان نگین گردشگری کشور / از سرمایه گذاران حمایت می شود

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ سید رضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در نشست کار گروه گردشگری که در سالن الغدیر استانداری گیلان برگزار شد، گفت : گیلان ظرفیت های بالای در بخش گردشگری دارد.‌



وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و افزود : در آن ایام بحرانی استان گیلان یکی از مقاصد گردشگری هموطنان بود.

وی با تاکید بر اینکه در آن ایام ملت ایران استراتژی مقاومت بود ، تصریح کرد: در آن ایام گیلان بیش از ۹ میلیون گردشگر را در جنگ ۱۲ روزه پذیرا بود.

صالحی امیری خاطر نشان کرد: تا جای که ممکن است همه ما باید به مسائل مردم پاسخگو باشیم،‌ و دغدغه های این حوزه شناسایی و رفع شود.

وی ادامه داد: گیلانی ها اخلاق مدار ، نحبیب ، شریف بودند که در آن دوران بحرانی اینگونه وفاق و هم دلی را به نمایش گذاشتند.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به وفاق ملی اشاره کرد و افزود : مجلس و همه قوا باید در کنار مردم باید قرار بگیریم، توزیع عادلانه با کاهش شکاف طبقاتی از اهم اهداف دولت است.

صالحی امیری با اشاره به اینکه در برابر زیاده خواهی دشمن مطمنا استراتژی مقاومت را انتخاب خواهیم کر د و گفت : این ملت ثابت کرده در برابر دشمنان با وحدت و هم دلی ایستاده است .‌

وی به مسائل گردشگری اشاره کرد و افزود : افزایش گردشگر خارجی از اهم برنامه های است که دنبال می شود.‌

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تصریح کرد: گیلان می تواند قطب بزرگ گردشگری در ایران تبدیل شود ایران برای ورود گردشگر خارجی امنیت دارد برای جذب سرمایه گذار باید تلاش و حمایت شود.‌

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به ظرفیت های مهم استان گیلان در حوزه های مختلف هویتی ، تاریخی ،دینی گفت: گیلان می‌تواند قطب بزرگ گردشگری کشور شود.

وی وضعیت گردشگری گیلان را «رو به توسعه جدی» عنوان کرد و گفت: گیلان از مقاصد گردشگری خارجی بوده و ظرفیت فوق‌العاده‌ای دارد. مردم و سرمایه‌گذاران این استان نیز از پتانسیل بالایی برخوردارند.

صالحی امیری با بیان اینکه گیلان می‌تواند به قطب بزرگ گردشگری کشور تبدیل شوداظهارکرد:سرمایه‌گذار باید حمایت شود و موانع از جلوی راه او برداشته شود.

وی از شهرداران و شوراها خواست تا تلاش کنند تا سرمایه‌گذار به سمت گیلان جذب شود.‌

وزیر میراث فرهنگی با بیان اینکه ایجاد تأسیسات گردشگری در سواحل و مناطق مختلف بلا مانع است، گفت:همه نهادها از جمله منابع طبیعی و محیط زیست باید همکاری داشته باشند و نباید مانع توسعه گردشگری شوند.

وی امنیت منطقه برای ورود گردشگر خارجی را مهم دانست و افزود: در تلاش هستیم که امنیت فراهم شود و این اطمینان را برای گردشگران فراهم کنیم.

وزیر میراث فرهنگی با اشاره به اهمیت مجوز بوم‌گردی، هشدار داد و گفت : در صورت عدم دریافت مجوز، باید تعطیل شود.

افزایش پروازهای خارجی به گیلان

هادی حق شناس ، استاندار گیلان در این نشست گفت: گیلان ظرفیت های بالای در حوزه گردشگری ، کشاورزی و صنعت دارد.

استاندار گیلان با بیان اینکه به پرواز های خارجی به گیلان اشاره و خاطر نشان کرد : در طی یک هفته گذشته شاهد افزایش پروازهای خارجی به گیلان بودیم.

حق شناس افزود : فراهم کردن سفر ارزان قیمت از دیگر برنامه های است که دنبال می شود.

وی تصریح کرد: در هفته دولت نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد تومان پروژه در استان افتتاح می شود.