کشف یک تن چوب قاچاق در رباط کریم

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سرهنگ تیمور کلانتری در این باره گفت: در پی اقدامات اطلاعاتی مأموران پلیس آگاهی شهرستان، یک دستگاه کامیونت مشکوک در محورهای مواصلاتی شهرستان رباط کریم شناسایی و متوقف شد.
وی افزود: در بازرسی از این خودرو یک تن چوب قاچاق کشف و یک نفر نیز در این رابطه دستگیر شد.
فرمانده انتظامی شهرستان رباط کریم در خاتمه با اشاره به ارزش این بار قاچاق ادامه داد: بر اساس برآورد کارشناسان، ارزش بار مکشوفه یک میلیارد است که متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.
منبع: پلیس