کشف یک تن چوب قاچاق در رباط کریم

فرمانده انتظامی شهرستان رباط کریم از کشف یک تن چوب قاچاق از یک کامیونت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سرهنگ تیمور کلانتری در این باره گفت: در پی اقدامات اطلاعاتی مأموران پلیس آگاهی شهرستان، یک دستگاه کامیونت مشکوک در محور‌های مواصلاتی شهرستان رباط کریم شناسایی و متوقف شد.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو یک تن چوب قاچاق کشف و یک نفر نیز در این رابطه دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان رباط کریم در خاتمه با اشاره به ارزش این بار قاچاق ادامه داد: بر اساس برآورد کارشناسان، ارزش بار مکشوفه یک میلیارد است که متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

منبع: پلیس

برچسب ها: قاچاق چوب ، پلیس
