باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - یک منبع دیپلماتیک فرانسوی روز شنبه گفت که فرانسه در پی به چالش کشیدن رئیس‌جمهور این کشور توسط معاون نخست‌وزیر ایتالیا به دلیل پیشنهاد استقرار سربازان اروپایی در اوکراین در یک توافق پساجنگی، سفیر ایتالیا را احضار کرد.

از «ماتئو سالوینی» معاون نخست‌وزیر ایتالیا، اوایل این هفته درخواست شد تا در مورد درخواست‌های امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه برای استقرار سربازان اروپایی در اوکراین پس از هرگونه توافق با روسیه اظهارنظر کند. سالوینی در پاسخ از یک عبارت عامیانه میلانی استفاده کرد که به طور عامیانه می‌توان آن را به «برو گمشو» ترجمه کرد.

او با اشاره به مکرون به خبرنگاران گفت: «اگر می‌خواهی تو برو آنجا. کلاه‌خودت را بگذار، ژاکتت، تفنگت و برو اوکراین.»

سالوینی، رهبر پوپولیست حزب راست‌گرای «لیگ» و همچنین وزیر حمل‌ونقل ایتالیا در دولت ملی‌گرا و محافظه‌کار به رهبری «جورجیا ملونی»، به طور مکرر به ویژه در مورد اوکراین از مکرون انتقاد کرده است.

این منبع دیپلماتیک گفت که سفیر ایتالیا روز جمعه احضار شد و این اقدام، آخرین مورد از یک سری درگیری‌های دیپلماتیک بین پاریس و رم قبل و بعد از به قدرت رسیدن ملونی در سال ۲۰۲۲ است.

این منبع گفت: «به سفیر یادآوری شد که این اظهارات مغایر با فضای اعتماد و رابطه تاریخی بین دو کشورمان، و همچنین تحولات اخیر دوجانبه است که همگرایی‌های قوی بین دو کشور، به ویژه در مورد حمایت بی‌چون و چرا از اوکراین را برجسته کرده است.»

مکرون، که از حامیان پرسر و صدای اوکراین در جنگ با روسیه است، با دیگر رهبران جهان، به ویژه کی‌یر استارمر نخست‌وزیر انگلیس، برای بسیج حمایت از اوکراین در صورت برقراری آتش‌بس همکاری می‌کند.

منبع: خبرگزاری فرانسه