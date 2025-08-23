باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - علیاصغر طهماسبی امروز در دیدار مدیرعامل بانک دی با هدف سرمایهگذاری در استان گلستان گفت: در حوزه خدماتدهی هیچ کوتاهی نخواهیم کرد و در دیدار با سرمایهگذاران همه مدیران دستگاههای خدمات رسان را در جلسه حاضر میکنیم که موضوع همانجا به نتیجه برسد.
او ادامه داد:در حوزه سرمایهگذاری هیچگاه به مذاکره و توافق با یک سرمایهگذار بسنده نمیکنیم و هر سرمایهگذاری که وارد میدان شد و کار منجر به قرارداد و عملیاتی شدن پروژه شد از وی حمایت خواهیم کرد.
استاندار گلستان افزود:همه ما در یک کشتی نشستیم و باید از ظرفیتها و توانمندیها استفاده کنیم.
او بیان کرد:امروز جهاد تبیین یعنی کار کردن برای مردم، در شرایط عادی کار کردن که هنر نیست، اگر در ناترازی کار کردید و مسائل را تراز کردید مدیر در تراز ملی هستید.
کریمی مدیرعامل بانک دی نیز گفت: کار ساخت نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۱۰۰ مگاوات با تحویل زمین آغاز شد و تا یکسال آینده به بهرهبرداری میرسد.