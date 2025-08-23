شتاب رفع تداخلات اراضی در چهارمحال و بختیاری؛ گامی در جهت رفع موانع تولید

باشگاه خبرنگاران جوان، نگار شیخ پور ـ رستم ولی‌پور جزئیات مربوط به رفع تداخلات اراضی در هر شهرستان را به شرح زیر ارائه کرد:

شهرستان شهرکرد: از مجموع ۶۶ پلاک مشمول رفع تداخلات، ۶۰ پلاک در کارگروه مربوطه تصویب شده و ۲۴۰۰ هکتار از اراضی رفع تداخل شده است. ۶ پلاک همچنان باقی مانده است.

شهرستان سامان: از ۴۸ پلاک مشمول، ۳۶ پلاک مصوب و ۱۱۰ هکتار از اراضی رفع تداخل گردیده است. ۱۲ پلاک در دست بررسی است.

شهرستان فرخشهر: از ۴۰ پلاک مشمول، ۳۳ پلاک مصوب و ۱۸۶ هکتار از اراضی رفع تداخل شده است. ۷ پلاک باقیمانده در دست اقدام است.

شهرستان بن: از ۴۲ پلاک مشمول، ۴۰ پلاک مصوب و ۳۷۰۰ هکتار از اراضی رفع تداخل شده است. ۲ پلاک باقی مانده است.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان، حل مشکل چندین ساله کشاورزان روستای شیخ شبان و رفع تداخلات ۱۳۰۰ هکتار از اراضی این روستا، رفع تداخل قسمت زیادی از اراضی روستا‌های بارده، آزادگان، لارک، آب رحیم بن، ورعبدالله، کرسنک و پهنا در شهرستان بن و نیز حل و فصل مشکل اراضی داخل در محدوده شهر مهدیه و رفع تداخل قسمت زیادی از اراضی پلاک‌های شمس آباد، هفشجان، سودجان، اوجَ بِغاز، اسدآباد، یُلدرسی کیان در شهرستان شهرکرد و همچنین حل و فصل مشکل چندین ساله باغات واقع در حریم شهر فرخشهر و مزرعه ولی آباد و نصرت آباد در شهرستان فرخشهر را از جمله خدمات مهم قانون رفع تداخلات اراضی در این چهار شهرستان برشمرد.

ولی‌پور به مسائل و مشکلات اجرای قانون رفع تداخلات در این شهرستان‌ها اشاره کرد و "کاداستر و اصلاح هندسی نبودن نقشه‌های اجرای مقررات منابع طبیعی، استمرار کشت و مصوبه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و وجود تعداد زیادی رای بر روی پلاک‌ها که امکان ورود کمیسیون به این مناطق وجود ندارد" را از جملهمهم‌ترین چالش‌های پیش رو عنوان نمود

گفتنی است: رفع تداخلات اراضی گامی اساسی در راستای تثبیت مالکیت اراضی کشاورزی، کاهش اختلافات و تسهیل سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی محسوب می‌شود که با پیگیری‌های سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری در حال انجام است.