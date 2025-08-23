سری دوم مسابقه «خانه» با اجرای امیرمحمد زند از شبکه یک سیما

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سری دوم مسابقه «خانه» به تهیهکنندگی مرکز سیمرغ و با اجرای امیرمحمد زند آماده پخش شده است. این برنامه در قالب ۴۰ قسمت ۴۸ دقیقهای تولید شده و در هر قسمت موضوعاتی، چون علم و فناوری، کشاورزی، اقتصاد، ورزش و دیگر عرصههای پیشرفت ایران مورد توجه قرار میگیرد.
ساختار این فصل از «خانه» با الهام از بازیهای نقش مخفی طراحی شده است. در هر قسمت، شرکتکنندگان با مجموعهای از پرسشها و چالشها مواجه میشوند و باید در قالب بازی و تعامل گروهی به پاسخ درست دست پیدا کنند.
سری دوم مسابقه «خانه» کاری از مرکز سیمرغ است و از سه شنبه ۴ شهریور ماه، روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه یک سیما پخش میشود. همچنین تکرار برنامه در دو نوبت، ساعت ۰۰:۳۰ بامداد و ۱۱:۰۰ صبح روز بعد در نظر گرفته شده است.
منبع: پایگاه اطلاعرسانی سیما