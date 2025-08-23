یوز آسیایی و چالش تابستانی در کریدور مرگ/ حیات وحش زیر چرخ خودروها

باشگاه خبرنگاران جوان - یوزپلنگ آسیایی که تنها زیستگاه باقیمانده آن در ایران است، سالهاست با تهدیدهای متعدد دستوپنجه نرم میکند و یکی از جدیترین چالشها برای بقای آن، حوادث جادهای است. گزارشها نشان میدهد بخش مهمی از تلفات این گونه ارزشمند در سالهای اخیر به دلیل برخورد با خودروها در جادههای پررفتوآمد ثبت شده است. این مسئله بهویژه در محور میامی-عباسآباد استان سمنان که یکی از مسیرهای اصلی عبور یوزها به شمار میرود، نمود بیشتری دارد.
افزایش تردد خودروها در ایام تعطیلات و مناسبتهای مذهبی، خطر تصادف با یوز آسیایی را دوچندان میکند. رانندگانی که بدون توجه به محدودیتهای سرعت در این مسیر حرکت میکنند، ناخواسته تهدیدی برای حیات یکی از کمیابترین گونههای جانوری جهان میشوند. از این رو، مسئولان محیط زیست برای کنترل شرایط و کاهش خطر، طرحهای ویژهای را در این محور به اجرا گذاشتهاند.
پایش شبانه بهعنوان یکی از این اقدامات، با هدف کاهش سرعت خودروها و افزایش هوشیاری رانندگان طراحی شده است. این طرح علاوه بر آنکه میتواند از بروز تصادفات جادهای جلوگیری کند، فرصتی برای جلب توجه افکار عمومی به وضعیت بحرانی یوز آسیایی نیز فراهم میآورد. بدیهی است که استمرار چنین برنامههایی همراه با همکاری مردم، شرط اصلی موفقیت در حفاظت از این گونه نادر به شمار میرود.
سعید یوسف پور با اشاره به اهمیت محور میامی ـ عباسآباد به عنوان گذرگاه اصلی یوز آسیایی اظهار کرد: این مسیر یکی از حساسترین کریدورها برای تردد این گونه در حال انقراض به شمار میرود و هرگونه بیتوجهی رانندگان میتواند خسارت جبرانناپذیری به دنبال داشته باشد.
وی زمان آغاز این طرح را ۲۹ مرداد اعلام کرد و افزود پایش تا پایان روز یکشنبه ادامه خواهد داشت و در طول آن مأموران محیط زیست بر رعایت سرعت مجاز از سوی رانندگان نظارت میکنند.
یوسف پور بیان کرد:در این طرح کنترل سرعت وسایل نقلیه با تأکید بر رعایت سقف ۹۰ کیلومتر در ساعت انجام میشود تا احتمال برخورد خودروها با یوزپلنگ آسیایی به حداقل برسد.
به گفته وی، افزایش سفرهای جادهای در روزهای منتهی به پایان ماه صفر و حجم بالای زائران در این محور، لزوم اجرای چنین طرحهایی را دوچندان کرده است.
مدیرکل محیط زیست استان سمنان تأکید کرد: رعایت سرعت مطمئنه نه تنها ضامن امنیت رانندگان است بلکه به طور مستقیم در صیانت از گونههای ارزشمند حیات وحش نقش دارد.
یوسفپور همچنین خبر داد:برنامهریزی برای تداوم این پایشها در روزهای پایانی شهریور و همزمان با بازگشت مسافران تابستانی در دستور کار قرار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد:کاهش سرعت خودروها و رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی سادهترین و در عین حال مهمترین اقدام در مسیر حفاظت از یوز آسیایی است که میتواند مانع از تکرار حوادث تلخ در این کریدور حیاتی شود.
یوزپلنگ آسیایی بهعنوان یکی از نادرترین گونههای حیاتوحش جهان، سالهاست که در معرض خطر جدی انقراض قرار دارد و یکی از مهمترین تهدیدها برای بقای آن، تصادفات جادهای است. محور میامی-عباسآباد به دلیل قرار گرفتن در کریدور اصلی تردد یوزها، همواره بهعنوان نقطه بحرانی شناخته میشود. اجرای طرحهای پایش شبانه میتواند نقش مهمی در کاهش این تهدید ایفا کند، اما کافی نیست و نیازمند برنامههای مکمل است.
از منظر زیستمحیطی، تنها کاهش سرعت خودروها در این مسیر نمیتواند ضامن حفاظت کامل از یوز باشد. ایجاد گذرگاههای ایمن حیاتوحش، نصب علائم هشداردهنده بیشتر و بهکارگیری فناوریهای نوین مانند دوربینهای هوشمند تشخیص حرکت، اقداماتی است که باید همزمان در دستور کار قرار گیرد. در غیر این صورت، خطر برخورد خودروها با یوز همچنان پابرجا خواهد بود.