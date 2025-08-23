رئیس‌جمهور فنلاند گفت که روابط جدیدی با روسیه «به شیوه‌ای بسیار عملی و عمل‌گرا» خواهد ساخت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - الکساندر اشتوب، رئیس‌جمهور فنلاند گفت روابط بین فنلاند و روسیه پس از پایان درگیری در اوکراین بازسازی خواهد شد.

او در مصاحبه‌ای با شبکه پخش «Yle» گفت: «همانطور که همیشه تأکید کرده‌ام، ما نمی‌توانیم کاری در مورد جغرافیای خود انجام دهیم. ما با روسیه تاریخ داریم و با روسیه آینده‌ای خواهیم داشت. اما البته در حال حاضر، رابطه بسیار پیچیده است. در واقع، به دلیل جنگ، این روابط وجود ندارند. اما روزی، وقتی جنگ تمام شود، روابط جدید قطعاً ساخته خواهند شد.»

اشتوب افزود که فنلاند روابط جدیدی با روسیه «به شیوه‌ای بسیار عملی و عمل‌گرا» خواهد ساخت.

برای دهه‌ها، فنلاند سیاست بیطرفی خود را حفظ کرده بود. اما جنگ روسیه و اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، محاسبات امنیتی فنلاند را به کلی تغییر داد. فنلاندی‌ها مدعی شدند که تهدید مشابهی ممکن است متوجه آنها شود.

روسیه همیشه مخالف گسترش ناتو به سمت مرز‌های خود بوده و آن را تهدیدی برای امنیت خود میداند. عضویت فنلاند – که با روسیه مرزی به طول ۱۳۴۰ کیلومتر دارد – ناتو را مستقیماً به مرز‌های روسیه آورده است. کرملین این اقدام را "اشتباهی بزرگ" خوانده و هشدار داده که موجب تشدید تنش‌ها میشود.

برای روسیه، فنلاند یک منطقه حائل استراتژیک بین خود و غرب محسوب میشد. با پیوستن فنلاند به ناتو، این منطقه حائل به کلی از بین رفته است.

