آغاز اعزام حجاج حج عمره از استان گلستان

مدیر حج و زیارت گلستان گفت: اولین گروه از استان گلستان در قالب دو کاروان با ظرفیت ۲۴۰ نفر از فرودگاه بین المللی گرگان به مقصد جده، مشرف می‌شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - میرقاسم پور گفت: شرایط برای اعزام ۲ هزار و ۶۵۰ نفر زائر، در قالب ۲۳ کاروان از استان برای ماه‌های شهریور و مهر ماه فراهم شده است که امروز شاهد اولین اعزام زائران هستیم.

او ادامه داد: همه کسانی که قصد تشرف به عمره مفرده دارند و دارای فیش‌های عمره ماقبل سال ۹۰ هستند؛ آنها می‌توانند به سامانه my.haj.ir و یا به یکی از دفاتر مجاز خدمات دهی زیارتی مراجعه کنند.

متانت مدیرکل فرودگاه‌های استان گلستان نیز گفت: به صورت متوالی و هر ۵ روز یک پرواز و تا پایان شهریور ۱۲ پرواز به صورت رفت و برگشت توسط شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از فرودگاه گرگان به مقصد جده انجام خواهد شد.

