صعود بویری و فتحی به نیمه نهایی کشتی فرنگی جوانان جهان/ شکست ابوطالبی و محمدی

باشگاه خبرنگاران جوان - در پایان رقابت‌های نوبت صبح ۴ وزن پایانی کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان در بلغارستان، اهورا بویری در ۷۷ و ابولفضل فتحی تزنگی در وزن ۱۳۰ کیلوگرم با شکست رقبای خود راهی نیمه نهایی شدند، اما محمد جواد ابوطالبی در ۶۳ و امیرسام محمدی در ۸۷ کیلوگرم برابر رقبای خود شکست خوردند.

در وزن ۶۳ کیلوگرم محمدجواد ابوطالبی در دور نخست با نتیجه ۸ بر صفر مورات آریکوگلو از ترکیه را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۹ بر صفر تسوتنی بوکیا از گرجستان را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. ابوطالبی در این مرحله با نتیجه ۹ بر ۵ مغلوب الکس مارگاریان از ارمنستان شد و باید منتظر حضور حریفش در دیدار فینال باشد تا وی نیز بتواند به کار خود در گروه بازنده‌ها برای کسب مدال برنز ادامه دهد.

در وزن ۷۷ کیلوگرم اهورا بویری در دور اول با نتیجه ۸ بر صفر زالان پک از صربستان را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۸ بر صفر یوسف توسون از ترکیه را مغلوب کرد و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. وی در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر صفر راتبک پایازبکوف از قرقیزستان را از پیش برو برداشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت.

در وزن ۸۷ کیلوگرم امیرسام محمدی در دور اول با نتیجه ۳ بر ۱ آنتونیو لوکاچ از کرواسی را از پیش رو برداشت. وی در دور دوم با نتیجه ۱۱ بر ۹ از سد مارتین لیوساک از نروژ گذشت و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. محمدی در این مرحله با نتیجه ۶ بر ۴ مغلوب لیسکی از فنلاند شد و باید منتظر حضور حریفش در دیدار فینال باشد تا وی نیز بتواند به کار خود در گروه بازنده‌ها برای کسب مدال برنز ادامه دهد.

در وزن ۱۳۰ کیلوگرم ابوالفضل فتحی تزنگی در دور اول با نتیجه ۶ بر صفر و ضربه فنی صبا پورتسلادزه از گرجستان را از پیش رو برداشت. وی در دور بعد با نتیجه ۸ بر صفر تالاسبک بوبکوف از قرقیزستان را مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. فتحی در این مرحله با نتتیجه ۴ بر ۲ مقابل کوپانی لازلو از مجارستان پیروز شد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت.