صعود بویری و فتحی به نیمه نهایی کشتی فرنگی جوانان جهان/ شکست ابوطالبی و محمدی

در جریان رقابت‌های ۴ وزن پایانی کشتی فرنگی جوانان جهان، ۲ فرنگی کار ایران راهی نیمه نهایی شدند، اما ۲ نماینده دیگر ایران برابر رقیبان خود شکست خوردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پایان رقابت‌های نوبت صبح ۴ وزن پایانی کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان در بلغارستان، اهورا بویری در ۷۷ و ابولفضل فتحی تزنگی در وزن ۱۳۰ کیلوگرم با شکست رقبای خود راهی نیمه نهایی شدند، اما محمد جواد ابوطالبی در ۶۳ و امیرسام محمدی در ۸۷ کیلوگرم برابر رقبای خود شکست خوردند.

در وزن ۶۳ کیلوگرم محمدجواد ابوطالبی در دور نخست با نتیجه ۸ بر صفر مورات آریکوگلو از ترکیه را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۹ بر صفر تسوتنی بوکیا از گرجستان را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. ابوطالبی در این مرحله با نتیجه ۹ بر ۵ مغلوب الکس مارگاریان از ارمنستان شد و باید منتظر حضور حریفش در دیدار فینال باشد تا وی نیز بتواند به کار خود در گروه بازنده‌ها برای کسب مدال برنز ادامه دهد.
در وزن ۷۷ کیلوگرم اهورا بویری در دور اول با نتیجه ۸ بر صفر زالان پک از صربستان را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۸ بر صفر یوسف توسون از ترکیه را مغلوب کرد و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. وی در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر صفر راتبک پایازبکوف از قرقیزستان را از پیش برو برداشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت.

در وزن ۸۷ کیلوگرم امیرسام محمدی در دور اول با نتیجه ۳ بر ۱ آنتونیو لوکاچ از کرواسی را از پیش رو برداشت. وی در دور دوم با نتیجه ۱۱ بر ۹ از سد مارتین لیوساک از نروژ گذشت و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. محمدی در این مرحله با نتیجه ۶ بر ۴ مغلوب لیسکی از فنلاند شد و باید منتظر حضور حریفش در دیدار فینال باشد تا وی نیز بتواند به کار خود در گروه بازنده‌ها برای کسب مدال برنز ادامه دهد.

در وزن ۱۳۰ کیلوگرم ابوالفضل فتحی تزنگی در دور اول با نتیجه ۶ بر صفر و ضربه فنی صبا پورتسلادزه از گرجستان را از پیش رو برداشت. وی در دور بعد با نتیجه ۸ بر صفر تالاسبک بوبکوف از قرقیزستان را مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. فتحی در این مرحله با نتتیجه ۴ بر ۲ مقابل کوپانی لازلو از مجارستان پیروز شد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت.

برچسب ها: مسابقات کشتی ، کشتی آزاد
خبرهای مرتبط
کشتی‌گیران جوان ایران در جایگاه سوم جهان ایستادند/ کسب ۵ مدال رنگارنگ
تشکیل کمیته بررسی نتایج کشتی آزاد جوانان در قهرمانی جهان
سایت آمریکایی: امسال سال یزدانی است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اطلاعیه باشگاه پرسپولیس در خصوص شایعات منتشر شده پیرامون رابطه کاپیتان‌های تیم با سرژ اوریه
بمب استقلال در لیگ بسکتبال؛ کاپیتان ملی به جمع آبی‌ها آمد
کارزار اخراج درویش به ۳۲ هزار امضا رسید
اعتبار بسکتبال ایران با برنز کاپ آسیا برگشت/ خیلی سرخورده و تحقیر شده بودیم
پرسپولیس، پیرترین تیم ایران
بارسلونا از همین آغاز فصل کامبک زدن را آغاز کرد/ اتلتیکو مادرید باز هم در لالیگا پیروز نشد
شکست میلان و پیروزی رم در هفته اول سری آ ایتالیا
والیبال فرانسه با ترکیبی قدرتمند به دنبال نخستین طلای جهانی
داداش زاده: شانس در بازی پرسپولیس و سپاهان تاثیر دارد/ رفتن درویش بهتر از ماندنش است
مربی آلمانی پرسپولیس به ایران رسید
آخرین اخبار
فلیک: از بازی لوانته باید درس بگیریم
مربی آلمانی پرسپولیس به ایران رسید
پرسپولیس، پیرترین تیم ایران
داداش زاده: شانس در بازی پرسپولیس و سپاهان تاثیر دارد/ رفتن درویش بهتر از ماندنش است
والیبال فرانسه با ترکیبی قدرتمند به دنبال نخستین طلای جهانی
اعتبار بسکتبال ایران با برنز کاپ آسیا برگشت/ خیلی سرخورده و تحقیر شده بودیم
بارسلونا از همین آغاز فصل کامبک زدن را آغاز کرد/ اتلتیکو مادرید باز هم در لالیگا پیروز نشد
شکست میلان و پیروزی رم در هفته اول سری آ ایتالیا
کارزار اخراج درویش به ۳۲ هزار امضا رسید
بمب استقلال در لیگ بسکتبال؛ کاپیتان ملی به جمع آبی‌ها آمد
اطلاعیه باشگاه پرسپولیس در خصوص شایعات منتشر شده پیرامون رابطه کاپیتان‌های تیم با سرژ اوریه
آرسنال ۵ - ۰ لیدز یونایتد/ توپخانه توپچی‌ها با روشن شدن ماشین گلزنی سوئدی به راه افتاد
ساسولو ۰ - ۲ ناپولی/ اسکات و کوین، زوج جدید و مخوف کونته + فیلم
فهرست بازیکنان سرشناس ایرانی که تیم ندارند + عکس
کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان/ یک طلا و یک نقره برای ایران
مهدی طارمی از فهرست اینتر کنار گذاشته شد
ستاره ۷۵ میلیون یورویی آرسنال رونمایی شد
شروع افتضاح تن‌هاخ روی نیمکت لورکوزن/ پیروزی اینتراخت و شکست اشتوتگارت
رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جوانان قهرمانی جهان؛ طلا بر گردن فرنگی‌کار ایران
رقابت‌های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان؛ یک فرنگی‌کار ایرانی در فینال
الاهلی قهرمان سوپرجام عربستان شد/ ناکامی دوباره رونالدو در کسب جام
مایکل اونینگ، بامداد در تهران
تمدید یک‌ماهه معافیت سهرابیان
منچسترسیتی ۰ - ۲ تاتنهام/ خرید دوناروما، اولین وظیفه پپ بعد از نخستین شکست فصل + فیلم
تیراندازی قهرمانی آسیا؛ تیم میکس تفنگ ۱۰ متر نوجوانان برنزی شد
مس رفسنجان: فسخ قرارداد‌ها تصمیم رسول خطیبی بود/ متضرر نشدیم
افشای تصمیم آخر نظری جویباری؛ حکم اخراج سخنگو روی میز هیات مدیره
صعود بویری و فتحی به نیمه نهایی کشتی فرنگی جوانان جهان/ شکست ابوطالبی و محمدی
تشکر فدراسیون فوتبال فلسطین از اقدام انسان دوستانه نروژ
تشکیل کمیته بررسی نتایج کشتی آزاد جوانان در قهرمانی جهان