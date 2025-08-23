واکنش سازمان غذا و دارو به کمبود شیرخشک

روابط عمومی سازمان غذا و دارو، در خصوص وضعیت بازار شیرخشک در کشور، توضیحاتی داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان غذا و دارو اعلام کرد: با وجود برخی گزارش‌ها و تلاش برای القای کمبود یک برند خاص شیر خشک که به دلیل مشکلات جهانی رخ داده بود این محصول از اواسط هفته گذشته در داروخانه‌ها در دسترس خانواده‌ها قرار گرفته است.

بر اساس بازدید‌های انجام‌شده از تولیدکنندگان و انبارها، ذخایر کافی برای تأمین و توزیع شیرخشک‌های رژیمی موجود است. انواع برند‌های شیرخشک رژیمی به‌طور کامل در دسترس هستند و تنها برند خاص به دلیل کمبود جهانی دچار مشکل مقطعی شده بود که این موضوع نیز برطرف شده و توزیع مناسب در داروخانه‌ها انجام شده است.

سازمان غذا و دارو تأکید کرد: اعلام کمبود بر اساس نام تجاری صحیح نیست، زیرا هر نوع شیر خشک چندین برند مشابه دارد که خانواده‌ها می‌توانند از آنها استفاده کنند. والدین با مشورت پزشک متخصص می‌توانند برند جایگزین مناسب برای نوزاد خود را انتخاب کنند.

همچنین کمیته علمی مشورتی شیر خشک با حضور متخصصان تغذیه و اطفال تشکیل شده و جایگزین‌های مناسب برای برند مذکور معرفی و تأمین شده است. بر اساس رصد‌های انجام‌شده، هیچ نوع شیرخشک رژیمی که کودک قادر به استفاده از آن نباشد، با کمبود مواجه نیست.

روابط عمومی سازمان غذا و دارو افزود: با وجود این‌که بازار شیر خشک در بهترین وضعیت موجودی قرار دارد و حتی انواع برند‌های مطرح تأمین شده‌اند، جای تعجب است که برخی نهاد‌ها که وظیفه ذاتی‌شان اطلاع‌رسانی درست و امیدبخش است، همچنان بر القای کمبود اصرار دارند؛ آن هم درباره خاص‌ترین و فانتزی‌ترین نوع شیرخشک. چنین گزارش‌هایی به صورت مستقیم خوراک شبکه‌های معاند می‌شود و انتظار می‌رود نهاد‌های نظارتی علت این رفتار‌ها را بررسی کنند.

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۱ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
سهمیه رو که کاهش شدید دادید،!! چهارتا در ماه به کجای بچه من میرسه؟؟؟ حالا حساب کن من دوقلو دارم، حداقل ماهی هفت تا آزاد میخرم، میری داروخونه نیست، کل فامیل بسیج میشن که پسرای من گشنه نمونن
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۳ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
شیر خشک رژیمی نایاب شده و سهمیه رو از دوازده کردید ۱۰ تا بالای شش ماه که میگن ۶ تا میدیم الان ما به بچه شیرخوار گرسنه چی بگیم ؟بگیم قورمه سبزی بخور یا گمان کردید که معجزه میشه و یکدفعه در سینه مادری که شیر به بچه نداده شیر جاری میشه ؟در ضمن من از فوق تخصص طب نوزادی پرسیدم گفت پپتی جونیور هیچ مشابهی نداره
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۰ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
همین الان هم بچه من مشکل داره همه شهر رو گشتم پپتی گیر نمیاد. دکتر جونیور جایگزینش کرد همونم گیر نمیاد چرا دروغ تحویل مردم میدین. ما بجای شیر به نوزادی که مشکل گوارشی شدید داره چی باید بدیم؟ بعد میگن بچه دار شین. نیاز اولیه اش قحطه
۱
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مهدی
۲۰:۳۴ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
آپتامیل اچ آ ۲ به کارت میاد من ۴ تا پلمپ دارم به کارم نمیاد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۱ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
اینا که خوب بلد هستند تکذیب کنند اینم یکی روش
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۵ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
جمع کنید این اخبار تکراری دون رو.هر از چند گاهی شیر خشک که خیلی کم یاب میشه صداتون در نمیاد .بعدش که اوضاع خودسثش یه مقدار بهر شد میاین و میگین بازار تحت کنترله.دیگه شورش در در اومده. راستی از لوبیا چیتی که باید یک روز برای خرید یک کیلوش کلر بکنیم چه خبر؟یا از نخود و لوبیا و ....از گوشت که دیگه نگم براتون.خجالت بکشید.
۰
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۱ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
یک مسؤل در مورد صادرات شیر خشک صحبت می کند. یک مسؤل دیگر در مورد کمبود شیر خشک صحبت می کند. واقعا گل و بلبل. حداقل با هم هماهنگ بشوید.
۰
۱۰
پاسخ دادن
