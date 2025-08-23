افشای تصمیم آخر نظری جویباری؛ حکم اخراج سخنگو روی میز هیات مدیره

باشگاه خبرنگاران جوان - در روز‌های پایانی مدیریت علی نظری جویباری در استقلال، او دست به تصمیمی زد که حالا بعد از کنار رفتنش از این باشگاه رسانه‌ای شده است. نظری جویباری با صدور حکمی، برکناری ساعده سیما، سخنگوی باشگاه استقلال را امضا کرده و آن را برای تأیید نهایی به هیات مدیره ارسال کرده بود.

با توجه به تغییرات اخیر و حضور علی تاجرنیا در رأس هیات مدیره استقلال، حالا این پرسش مطرح است که آیا تصمیم مدیرعامل سابق در مورد اخراج سخنگوی باشگاه عملی خواهد شد یا اینکه مدیریت جدید با رویکردی متفاوت در این زمینه عمل خواهد کرد.

منبع: ایسنا