گرامیداشت روز پزشک در بیمارستان امام حسین(ع) هریس + عکس

شهروندخبرنگار ما به بهانه روز پزشک گوشه‌هایی از دیدار جمعی از مسئولان شهرستان هریس با پزشکان بیمارستان امام حسین (ع) را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - به مناسبت روز پزشک با تعدادی از پزشکان بیمارستان امام حسین (ع) در شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی و مرکز بهداشت شهر بخشایش توسط عبدالهی فرماندار این شهرستان و تاجری بخشدارمحترم بخش مرکزی و آقای اسمعیلی رییس بیمه سلامت این شهرستان به همراه خانم عدل رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان هریس دیدار و تجلیل برگزار شد.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: محمد طلوعیان - آذربایجان شرقی

 

گرامیداشت روز پزشک در بیمارستان امام حسین(ع) هریس

گرامیداشت روز پزشک در بیمارستان امام حسین(ع) هریس

گرامیداشت روز پزشک در بیمارستان امام حسین(ع) هریس

گرامیداشت روز پزشک

گرامیداشت روز پزشک در هریس

برگزاری مراسم

گرامیداشت روز پزشک

مراسم روز پزشک

مراسم روز گرامیداشت روز پزشک

گرامیداشت روز پزشک در بیمارستان امام حسین(ع) هریس

گرامیداشت روز پزشک در بیمارستان امام حسین(ع) هریس

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید

برچسب ها: روز پزشک ، دیدار و گفت وگو ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
پیام پزشکیان به مناسبت روز پزشک
پربازدید‌های شهروندخبرنگار؛
تخریب بوستان دانش صدای اهالی میانه را درآورد/ رنجش اهالی روستای نوده از کمبود امکانات رفاهی
شهروند خراسان رضوی؛
دیدار و گفتگو شهروندخبرنگار صالح آباد با جمعی از پزشکان + فیلم
شهروند خبرنگار تهران؛
درددل پزشکان بیمارستان فرهنگیان در روز پزشک + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حال و هوای مشهد مقدس در شب شهادت امام رضا (ع) + فیلم
حال و هوای با صفای چایخانه امام رضا (ع) در آران و بیدگل + فیلم
عشق و دلدلدگی انابدی‌ها در شب شهادت امام رضا (ع) + فیلم
آخرین اخبار
عشق و دلدلدگی انابدی‌ها در شب شهادت امام رضا (ع) + فیلم
حال و هوای با صفای چایخانه امام رضا (ع) در آران و بیدگل + فیلم
حال و هوای مشهد مقدس در شب شهادت امام رضا (ع) + فیلم
فیلمی از برپایی موکب در روستای چاه پیر با دستان کوچک کودکان
حال و هوای محله ششصد دستگاه بندرعباس در روز‌های پایانی ماه صفر + فیلم و عکس
برگزاری مراسم دسته جات عزاداری در مشهد مقدس به مناسبت شهادت امام رضا (ع) + فیلم
گرامیداشت روز پزشک در بیمارستان امام حسین(ع) هریس + عکس
پذیرایی موکب داران دیزج_دیز از سوگواران امام رضا (ع) در مشهد مقدس + فیلم و عکس
برگزاری مراسم تعزیه خوانی به سبک اهالی روستای گردشگری توآباد + عکس