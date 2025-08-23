گرامیداشت روز پزشک در بیمارستان امام حسین(ع) هریس + عکس

باشگاه خبرنگاران جوان - به مناسبت روز پزشک با تعدادی از پزشکان بیمارستان امام حسین (ع) در شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی و مرکز بهداشت شهر بخشایش توسط عبدالهی فرماندار این شهرستان و تاجری بخشدارمحترم بخش مرکزی و آقای اسمعیلی رییس بیمه سلامت این شهرستان به همراه خانم عدل رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان هریس دیدار و تجلیل برگزار شد.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده میکنید.
منبع: محمد طلوعیان - آذربایجان شرقی
