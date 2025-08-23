قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۱ شهریور ماه

قیمت خودرو در بازار آزاد امروز شنبه ۱ شهریور ماه بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روز‌های گذشته در سایت‌های خرید و فروش خودرو به شرح زیر است.

باشگاه خبرنگاران جوان - قیمت خودرو در بازار آزاد امروز شنبه ۱ شهریور ماه بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روز‌های گذشته در سایت‌های خرید و فروش خودرو به شرح زیر است:

قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد

مدل خودرو  قیمت به تومان
پژو پارس XU7P 1403 ۸۹۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۳ - بازار 

۷۲۵،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ - بازار  ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۳ - بازار    ۱،۱۱۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۷ دنده‌ای TU5- ۱۴۰۳-  ایران‌خودرو - بازار  ۸۰۵،۰۰۰،۰۰۰
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۳ - بازار  ۱،۰۶۰،۰۰۰،۰۰۰
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۲ - بازار  ۹۶۰,۰۰۰،۰۰۰
رانا پلاس ۱۴۰۳ - ایران‌خودرو - بازار  ۷۴۵،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال  مدل ۱۴۰۳ - بازار ۱،۱۴۵،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7  اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۴ - ایران‌خودرو - بازار  ۱،۱۸۰،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو ساده مدل ۱۴۰۳ - بازار ۱،۰۴۵،۰۰۰،۰۰۰
ام وی ام  X22PRO دنده‌ای ۱۴۰۳  - بازار  ۱،۰۵۰،۰۰۰،۰۰۰
اطلس G دنده‌ای ۱۴۰۳ - بازار  ۵۹۵،۰۰۰،۰۰۰
پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار  ۴۱۰،۰۰۰،۰۰۰
ساینا S دنده‌ای بنزینی مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار  ۵۱۵،۰۰۰،۰۰۰
سمند سورن پلاس EF7 بنزینی ۱۴۰۳ - بازار  ۸۷۰،۰۰۰،۰۰۰
آریسان ۲  مدل ۱۴۰۳ - بازار  ۶۲۵،۰۰۰،۰۰۰
چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ - بازار  ۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ - بازار  ۹۴۰،۰۰۰،۰۰۰
کوییک دنده‌ای S مدل ۱۴۰۴ - بازار  ۵۲۰،۰۰۰،۰۰۰

 

برچسب ها: بازار خودرو ، قیمت خودرو ، خودروهای داخلی و خارجی
خبرهای مرتبط
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۲۹ مرداد ماه
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج شنبه ۳۰ مرداد ماه
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۳۱ مرداد ماه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
معمای کاهش تولید خودرو در ایران چیست؟
هزینه کشاورزان اروپایی بالا می‌رود؟
برقراری قطار‌های فوق‌العاده مسافری برای روز‌های پایانی ماه صفر+ فیلم
کاهش هزینه‌های مالیاتی از طریق حساب ۱۰۰ مالیات
افزایش سه میلیارد دلاری سطح روابط اقتصادی ایران و ارمنستان
جوجه ریزی مرداد به ۱۴۵ میلیون قطعه می‌رسد
ترافیک سنگین در محور‌های شمالی
ردیابی ۱۴۰ هزار تراکنش مشکوک و شناسایی ۱۱۹ شرکت صوری
آخرین اخبار
ردیابی ۱۴۰ هزار تراکنش مشکوک و شناسایی ۱۱۹ شرکت صوری
ترافیک سنگین در محور‌های شمالی
جوجه ریزی مرداد به ۱۴۵ میلیون قطعه می‌رسد
برقراری قطار‌های فوق‌العاده مسافری برای روز‌های پایانی ماه صفر+ فیلم
معمای کاهش تولید خودرو در ایران چیست؟
کاهش هزینه‌های مالیاتی از طریق حساب ۱۰۰ مالیات
افزایش سه میلیارد دلاری سطح روابط اقتصادی ایران و ارمنستان
هزینه کشاورزان اروپایی بالا می‌رود؟
تاکسی اینترنتی شهرزاد و بابک زنجانی مجوز ندارند
ممنوعیت تردد در محور چالوس همچنان پابرجاست
پایداری جو هوا تا ۵ روز آینده در بسیاری از مناطق کشور
۷۹ واحد نمونه صنعتی و معدنی در مراسم روز ملی صنعت و معدن معرفی می‌شوند
ورود روزانه ۱۸۰۰ اتوبوس به مشهد برای بازگشت زائران
وزارت نیرو مخالفتی با ساخت و ساز متوازن و متناسب ندارد
تالار دوم ارز تجاری، بازار شفاف معاملات توافقی گروه دوم
پرداخت ۳۰ همت سود به ۱۰ میلیون سهام‌دار در مرداد ۱۴۰۴
جابه جایی بیش از ۱۴۷ هزار زائر به مشهد از طریق ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای+ فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۱ شهریور ماه
اعزام ۲هزار و۲۰۰ دستگاه اتوبوس به مشهد برای بازگشت زائران
آغاز پرواز‌های برگشت عمره از ۱۰ شهریورماه ماه/ انجام روزانه یک پرواز حج عمره از ترمینال سلام
تدوین ۹۰ درصدی مقررات قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها
حراج و پیش‌فروش قطعی انواع سکه طلای بانک مرکزی از این هفته آغاز می‌شود
۲۵۰ مگاوات انرژی توسط صنایع تا پایان امسال به شبکه برق تزریق می‌شود