باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

تظاهرات شهروندان کره‌جنوبی در حمایت از غزه + فیلم

مردم کره جنوبی برای حمایت از فلسطین دست به تظاهرات گسترده زدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - پایتخت کره جنوبی شاهد تظاهرات گسترده در حمایت از فلسطین و محکومیت جنگ نسل‌کشی و گرسنگی تحمیل شده از سوی رژیم صهیونیستی بود.

 

 
مطالب مرتبط

آمار قربانیان مرس در کره‌جنوبی به 27 نفر رسید

تظاهرات شهروندان کره‌جنوبی در حمایت از غزه + فیلم
young journalists club

تظاهرات حمایت از مردم غزه در کره جنوبی + فیلم

تظاهرات شهروندان کره‌جنوبی در حمایت از غزه + فیلم
young journalists club

حمایت از فلسطین توسط دانشجویان کره جنوبی + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
چشم رسانه ها به رزمایش موشکی-پهپادی ایران + فیلم
۳۶۵

چشم رسانه ها به رزمایش موشکی-پهپادی ایران + فیلم

۰۲ . شهريور . ۱۴۰۴
غزه پنجمین نقطه در نقشه قحطی جهان شد + فیلم
۳۵۱

غزه پنجمین نقطه در نقشه قحطی جهان شد + فیلم

۰۲ . شهريور . ۱۴۰۴
افزایش علائم افسردگی نوجوانان با حضور بیشتر در فضای مجازی + فیلم
۲۵۳

افزایش علائم افسردگی نوجوانان با حضور بیشتر در فضای مجازی + فیلم

۰۲ . شهريور . ۱۴۰۴
حال‌وهوای حرم رضوی در سالروز شهادت امام رضا (ع) + فیلم
۱۶۵

حال‌وهوای حرم رضوی در سالروز شهادت امام رضا (ع) + فیلم

۰۲ . شهريور . ۱۴۰۴
حال و هوای خیابان‌های منتهی به حرم رضوی در روز شهادت امام رضا (ع) + فیلم
۱۱۹

حال و هوای خیابان‌های منتهی به حرم رضوی در روز شهادت امام رضا (ع) + فیلم

۰۲ . شهريور . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.