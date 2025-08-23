باشگاه مس رفسنجان درباره فسخ‌کردن قرارداد برخی بازیکنانش جوابیه‌ای را منتشر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - باشگاه مس رفسنجان در جوابیه‌اش با قدردانی از حمایت هواداران و علاقه‌مندان فوتبال درباره اخبار منتشرشده در مورد فسخ‌کردن قرارداد تعدادی از بازیکنانش آورده است:

«۱. تصمیم به فسخ قرارداد با برخی از بازیکنان، صرفاً بر اساس مسائل فنی و در راستای نظر مستقیم سرمربی تیم اتخاذ گردیده است. بدیهی است انتخاب و چینش نفرات، حق طبیعی و حرفه‌ای سرمربی است و باشگاه نیز در این مسیر از تصمیمات کادر فنی حمایت می‌کند.

۲. باشگاه تأکید می‌کند که تغییرات در فهرست بازیکنان و فسخ قرارداد با برخی نفرات امری اجتناب‌ناپذیر بوده و در فوتبال حرفه‌ای کشور به دلایل مختلف فنی و مدیریتی امری طبیعی محسوب می‌شود و این اقدامات در چارچوب قوانین و مقررات سازمان لیگ و آیین‌نامه‌های فدراسیون فوتبال صورت گرفته و تمامی حقوق قانونی بازیکنان در فرآیند فسخ مدنظر قرار گرفته و رعایت شده است.

۳. باشگاه در خصوص بسیاری از بازیکنان، از طریق برگزاری جلسات متعدد با خود بازیکنان و مدیر برنامه‌های ایشان، به توافقاتی دوجانبه رسیده و در این فرآیند تلاش شده است تا منافع هر دو طرف به طور کامل لحاظ شود. بر این اساس، باشگاه به هیچ عنوان متضرر نشده و تمامی تصمیمات اتخاذشده در جهت منافع باشگاه بوده است.

۴. باشگاه به هیچ عنوان از سقف و بودجه تعیین‌شده برای کادر فنی و بازیکنان فراتر نرفته و در این زمینه نیز هیچ‌گونه قصور یا کوتاهی از سوی مدیریت و مجموعه صورت نگرفته است و تمامی هزینه‌ها در چهارچوب منابع مالی مصوب و با مدیریت دقیق انجام پذیرفته است.

۵. مبالغی که در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به عنوان هزینه فسخ قرارداد منتشر شده‌اند، به هیچ عنوان صحت ندارند و باشگاه این ارقام را قویاً تکذیب می‌کند. بدیهی است باشگاه حق خود می‌داند که در صورت تداوم انتشار اخبار کذب و گمراه‌کننده، موضوع را از طریق مراجع قضایی و کمیته‌های انضباطی ذی‌صلاح پیگیری نماید.

۶. با توجه به انتخاب دیرهنگام سرمربی تیم و محدودیت زمانی موجود در نقل‌وانتقالات و فاصله اندک تا شروع مسابقات، باشگاه در شرایط بسیار سختی قرار گرفته بود و با این حال، مجموعه باشگاه و مدیریت با تلاش شبانه‌روزی توانستند تیمی در شأن شرکت ملی صنایع مس ایران و هواداران عزیز آماده کرده و راهی مسابقات کنند، اطمینان داریم که با حمایت هواداران، روز‌های خوبی در انتظار تیم فوتبال مس رفسنجان خواهد بود.

۷. باشگاه مس رفسنجان همواره متعهد به شفافیت، رعایت اصول حرفه‌ای و احترام به بازیکنان و هواداران بوده و همه تصمیمات خود را با هدف ارتقای کیفیت فنی تیم و حضور قدرتمند در رقابت‌های لیگ برتر اتخاذ کرده است.

۸. باشگاه از تمامی بازیکنانی که قراردادشان فسخ گردیده و امکان همکاری با آنها وجود نداشت بابت تلاش‌ها و زحماتی که در طول مدت حضورشان برای تیم کشیده‌اند صمیمانه تشکر و قدردانی می‌کند و برای آنان در ادامه مسیر ورزشی و زندگی شخصی بهترین آرزو‌ها را دارد. این بازیکنان همواره بخشی از خانواده بزرگ مس محسوب می‌شوند و باشگاه امیدوار است در آینده شاهد موفقیت‌های بیشتر آنان باشد.

از رسانه‌ها و فعالان ورزشی انتظار می‌رود در انتشار اخبار مرتبط با این مجموعه، دقت و صحت‌سنجی را مد نظر قرار دهند و هواداران عزیز نیز اطمینان را داشته باشند که باشگاه با تمام توان در مسیر آماده‌سازی تیم برای فصل جدید و کسب موفقیت‌های ارزشمند گام برمی‌دارد.»

