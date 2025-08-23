حدود ۳ میلیون مخاطب در مرداد به سینما رفتند

در مرداد با وجود ایام تعطیل و مناسبت‌های ملی و مذهبی، بیش از ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار مخاطب راهی سالن‌های سینما شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ به نقل از روابط عمومی مؤسسه سینماشهر، طبق آمار به ثبت رسیده، از ابتدا تا پایان مرداد، ۲ میلیون و ۹۴۱ هزار و ۱۷۹ مخاطب در مجموع ۷۵ هزار و ۷۴۱ سانس به تماشای آثار روز سینمای ایران نشستند و بدین ترتیب، مجموع فروش فیلم‌های حال حاضر اکران، به ۲۴۵ میلیارد و ۳۵۹ میلیون و ۷۷۳ هزار و ۳۰۶ تومان رسید.

روز سه‌شنبه ۱۴ مرداد به‌عنوان پرمخاطب‌ترین روز ماه، ۲۷۱ هزار و ۳۶۹ مخاطب راهی ۲۶۵ مجموعه سینمایی در سراسر کشور شدند. این میزان استقبال در روز سه‌شنبه و هم‌زمان با اجرای طرح فروش نیم‌بهای بلیت بود.

همچنین روز جمعه سوم مرداد، گیشه سینمای ایران بیشترین میزان فروش در طول یک ماه گذشته را ثبت کرد و مجموعه فیلم‌ها طی ۳ هزار و ۸۱ سانس روی پرده رفتند و با حضور ۱۶۵ هزار و ۴۳۶ مخاطب، میزان فروشی معادل با ۱۶ میلیارد و ۷۵۷ میلیون و ۱۸۷ هزار و ۹۲۰ تومان حاصل شد.

براساس آمار‌های احصا شده، پردیس‌های سینمایی «کوروش» با ۱۶۲ هزار و ۸۰۵ مخاطب، «ایران‌مال» با ۱۱۹ هزار و ۲۸ مخاطب، «آزادی» با ۷۲ هزار و ۴۳۶ مخاطب، «هدیش‌مال» با ۶۰ هزار و ۳۸۰ مخاطب و «مگامال» با ۵۶ هزار و ۲۳۴ مخاطب، به ترتیب به‌عنوان ۵ مجموعه سینمایی پرمخاطب در شهر تهران معرفی شدند.

در سایر استان‌های کشور نیز، پردیس «هنر شهرآفتاب» در شهر شیراز با ۶۹ هزار و ۴۵۸ مخاطب، «اکومال» در کرج با ۵۴ هزار و ۹۰۶ مخاطب، «هویزه» در مشهد با ۵۴ هزار و ۳۳۴ مخاطب، «سیتی سنتر» در اصفهان با ۴۸ هزار و ۴۶۸ مخاطب و «ساحل» در اصفهان با ۴۳ هزار و ۳۵ مخاطب به ترتیب به‌عنوان ۵ سینمای پر تماشاگر در شهرستان‌ها بودند.

همچنین فیلم‌های «مرد عینکی» با ۱ میلیون و ۵۸ هزار و ۴۹۵ تماشاگر، «پیر پسر» با ۷۱۵ هزار و ۶۷۹ تماشاگر، «زن و بچه» با ۶۸۵ هزار و ۶۸۷ مخاطب و «صددام» با ۱۴۷ هزار و ۲۲۱ مخاطب، به ترتیب به‌عنوان ۴ فیلم پرمخاطب مرداد در سراسر کشور معرفی شدند.

از ابتدای سال تاکنون سینمای ایران پذیرای ۱۰ میلیون و ۷۱۴ هزار و ۱۴۴ مخاطب بوده است و مجموع فیلم‌های به نمایش درآمده، فروشی بالغ‌بر ۸۵۹ میلیارد و ۷۳۵ میلیون و ۶۰۳ هزار و ۶۷۱ تومان را تجربه کرده‌اند.

برچسب ها: سالن های سینما ، سینما
خبرهای مرتبط
اسرائیل اینگونه «فیلم» بازی می‌کند!
در‌ مذمت تشویق‌های ایستاده
بلیط سینما استقلال خرم آباد برای اهداکنندگان خون نیم‌بها شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
۶۰ درصد زوار خارجی امام رضا (ع) عرب‌زبان هستند
ده‌نمکی: برای «اخراجی‌های ۴» در حال مذاکره هستیم
سلام زائران خارجی به «بچه‌های امام رضا (ع)»
مهرداد فلاحتگر درگذشت
آخرین اخبار
مهرداد فلاحتگر درگذشت
سلام زائران خارجی به «بچه‌های امام رضا (ع)»
۶۰ درصد زوار خارجی امام رضا (ع) عرب‌زبان هستند
ده‌نمکی: برای «اخراجی‌های ۴» در حال مذاکره هستیم
راه‌اندازی طرح «مسجد برقرار»؛ بازگشایی تمام‌وقت ۷۰۰ مسجد در تهران
اطلاعیه روابط‌عمومی رسانه ملی در واکنش به انتشار بیانیه اخیر منسوب به جبهه اصلاحات
معرفی نسخه نفیس کتاب ابن سینا در روز پزشک
رقابت‌های نهمین جشنواره مستند از اوایل مهر آغاز می‌شود
پژمان بازغی رئیس انجمن بازیگران سینما شد
حدود ۳ میلیون مخاطب در مرداد به سینما رفتند
نقد سینما مانند فیزیوپاتولوژی است
یادواره شهدای «لاله‌خیز» برگزار می‌شود
سری دوم مسابقه «خانه» با اجرای امیرمحمد زند از شبکه یک سیما
قصه «مهمان‌کُشی» به سر می‌رسد؛ پخش ۲ قسمت از پشت صحنه
روایت رادیو از خادمان نوجوان حرم امام رضا (ع)
«خط نجات»؛ روایت نقش بیمارستان رسول اکرم در جنگ ۱۲ روزه از شبکه مستند
پای «مومیایی» به ترکیب دنباله‌های سینمایی «نمایش» باز می‌شود
«حدیث کساء» سوژه اثر جدید حسن روح‌الامین شد
«قند پهلو» یازدهم بر بال‌های سیمرغ؛ آغاز فصل تازه مسابقه ادبی از سوم شهریور در شبکه نسیم