پژمان بازغی رئیس انجمن بازیگران سینما شد

در نخستین جلسه هیئت‌مدیره انجمن صنفی بازیگران سینمای ایران سمت اعضا مشخص شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ نخستین جلسه رسمی هیئت‌مدیره انجمن صنفی بازیگران سینمای ایران، پس از برگزاری مجمع عمومی روز دوشنبه ۲۰ مرداد، روز چهارشنبه ۲۹ مرداد برگزار و ترکیب جدید سمت‌ها مشخص شد.

بدین ترتیب سمت اعضای انجمن عبارتند از رئیس هیئت‌مدیره: پژمان بازغی، نایب‌رئیس: سام درخشانی، دبیر: علی دهکردی، خزانه‌دار: فریبا کوثری، اعضا هیئت مدیره: حسین سلیمانی، محسن کیایی، کوروش سلیمانی، اعضای علی‌البدل هیئت مدیره: حبیب دهقان‌نسب و کمند امیرسلیمانی، بازرس اصلی: مهراوه شریفی‌نیا، بازرس علی‌البدل: سیروس همتی.

از نکات مهم این نشست، تشکیل سه گروه تخصصی اقتصادی، فرهنگی و رفاهی بود، اقدامی که می‌تواند مسیر تازه‌ای برای حل مشکلات صنفی و ارتقای شرایط کاری و معیشتی بازیگران باز کند.

منبع: مهر

برچسب ها: انجمن بازیگران سینمای ایران ، پژمان بازغی
۲۱:۰۵ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
مبارک آقای متین و باوقار سینمای ایران آقا پژمان
