به گفته فرمانده انتظامی جهرم، زنی که با حیله و نیرینگ همسر ۷۵ ساله خود را به داخل چاه انداخته و او را به قتل رسانده بود، روانه دادسرا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ علی‌اصغر محمدپور فرمانده انتظامی جهرم اظهار کرد: در پی اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر مفقود شدن پیرمردی حدودا ۷۵ ساله در یکی از روستا‌های شهرستان جهرم، بررسی موضوع در دستور کار ویژه پلیس آگاهی قرار گرفت.

او افزود: پس از بررسی دقیق و با اقدامات فنی و پلیسی و بازجویی از همسر، مشخص شد که او شوهر ۷۵ ساله خود را به علت اختلافات خانوادگی با حیله و نیرنگ به کنار یک حلقه چاه که درون حیاط منزل بوده هدایت و او را به درون چاه انداخته و منجر به فوتش شده است.

فرمانده انتظامی جهرم با بیان اینکه قاتل ۵۰ ساله پس از اقرار به جرم خود برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد، گفت: مشاجره علت اصلی وقوع قتل بوده است و به شهروندان توصیه می‌شود در صورت هرگونه اختلاف با مراجعه به مراکز مشاوره فعال و دارای مجوز، مشکلات خود را حل و فصل کنند تا شاهد اینگونه حوادث دلخراش نباشیم.

منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس

برچسب ها: قتل ، قاتل ، همسر ، چاه
خبرهای مرتبط
دستگیری قاتل ۲۳ ساله در قیروکارزین
قتل مرد ۴۷ ساله در شیراز و دستگیری قاتل
قتل مرد ۶۱ ساله با اسلحه در مرودشت؛ قاتل دستگیر شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۲ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
عجب، زنان هنوز هیچی نشده این شدند وای به چند سال دیگر با این بی بندوباری که درست کردند
خدایا به خیر کن
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۰ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
اختلاف سن زیاد = خطر مرگ
۰
۱۰
پاسخ دادن
فارس، قطب جدید انرژی خورشیدی؛ افتتاح بخش اعظم نیروگاه ها در بهمن ماه
آخرین اخبار
فارس، قطب جدید انرژی خورشیدی؛ افتتاح بخش اعظم نیروگاه ها در بهمن ماه
دزد دوچرخه‌ها در شیراز به دام پلیس افتاد
توقیف ۱۰۵ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف در بوانات
خاموشی ۴۳ ماینر در لامرد
قتل پیرمرد ۷۵ ساله به دست همسرش با حیله و نیرنگ
برپایی ایستگاه‌های خدمات‌رسانی به زائران رضوی در محور‌های شمالی فارس
خاموشی‌های خانگی تا پایان شهریور حذف می‌شوند