قتل پیرمرد ۷۵ ساله به دست همسرش با حیله و نیرنگ

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ علی‌اصغر محمدپور فرمانده انتظامی جهرم اظهار کرد: در پی اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر مفقود شدن پیرمردی حدودا ۷۵ ساله در یکی از روستا‌های شهرستان جهرم، بررسی موضوع در دستور کار ویژه پلیس آگاهی قرار گرفت.

او افزود: پس از بررسی دقیق و با اقدامات فنی و پلیسی و بازجویی از همسر، مشخص شد که او شوهر ۷۵ ساله خود را به علت اختلافات خانوادگی با حیله و نیرنگ به کنار یک حلقه چاه که درون حیاط منزل بوده هدایت و او را به درون چاه انداخته و منجر به فوتش شده است.

فرمانده انتظامی جهرم با بیان اینکه قاتل ۵۰ ساله پس از اقرار به جرم خود برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد، گفت: مشاجره علت اصلی وقوع قتل بوده است و به شهروندان توصیه می‌شود در صورت هرگونه اختلاف با مراجعه به مراکز مشاوره فعال و دارای مجوز، مشکلات خود را حل و فصل کنند تا شاهد اینگونه حوادث دلخراش نباشیم.

منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس