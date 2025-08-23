تیراندازی قهرمانی آسیا؛ تیم میکس تفنگ ۱۰ متر نوجوانان برنزی شد

در ششمین روز از شانزدهمین دوره مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا تیم میکس تفنگ ۱۰ متر نوجوانان کشورمان به مدال برنز دست یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ششمین روز از شانزدهمین دوره مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا، نمایندگان کشورمان در تفنگ ۱۰ متر میکس نوجوانان در خط آتش ایستادند که در پایان دور مقدماتی تیم میکس ایران با ترکیب نازنین زهرا عبداللهی و محمدمهدی طهماسبی در جایگاه سوم ایستاد و راهی دیدار رده‌بندی شد.

تیم کشورمان برای کسب نشان برنز به مصاف ازبکستان رفت و با برتری ۱۶ بر ۴ برابر این تیم بر سکوی سوم ایستاد و یازدهمین مدال ایران را دشت کرد. تاکنون کاروان ایران ۳ مدال برنز در رده سنی بزرگسالان و یک طلا، چهار نقره و سه برنز در رده سنی نوجوانان و در مجموع ۱۱ مدال کسب کرده است.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۷ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
دمتون گرم فرزندان ایران
۰
۰
پاسخ دادن
