خاموشی ۴۳ ماینر در لامرد

فرمانده انتظامی شهرستان لامرد از کشف ۴۳ دستگاه ماینر غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ حسن امجدیان فرمانده انتظامی شهرستان لامرد، اظهار کرد: به منظور اجرای طرح برخورد با قاچاقچیان و مخلان نظم و امنیت اقتصادی، ماموران انتظامی لامرد با اقدامات فنی از نگهداری و استفاده تعداد زیادی ماینر غیرمجاز در ۲ منزل مسکونی مطلع شدند و رسیدگی به موضوع را در دستور کار قرار دادند.

او ادامه داد: ماموران با انجام کار‌های فنی و هماهنگی قضایی به هر ۲ مکان از قبل شناسایی شده اعزام شدند و ۴۳ دستگاه ماینر بدون مجوز به همراه متعلقات مربوطه را کشف کردند.

فرمانده انتظامی لامرد با بیان اینکه کارشناسان ارزش ماینر‌های کشف شده را ۲۶ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: در این رابطه ۲ نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

سرهنگ امجدیان از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه استفاده از دستگاه‌های غیرمجاز ماینر توسط افراد فرصت طلب و سودجو، مراتب را به پلیس ۱۱۰ اعلام کنند.

