تردد در مسیر جنوب به شمال جاده چالوس و آزادراه شمال ممنوع شد

جانشین پلیس راه، گفت: مسیر جنوب به شمال جاده چالوس و آزادراه تهران- شمال از ساعت ۱۵:۰۰ امروز (اول شهریورماه) برای تردد خودرو‌ها و به منظور کنترل ترافیک مسدود شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی اعلام کرد: تردد در مسیر جنوب به شمال جاده چالوس و آزادراه تهران-شمال به منظور کنترل ترافیک مسدود شده است.

وی افزود: از ساعت ۱۷:۰۰ امروز، نیز مسیر پل زنگوله در جهت شمال به جنوب به صورت یک‌طرفه در خواهد آمد تا روند تخلیه بار ترافیکی این محدوده ادامه یابد.

جانشین پلیس راه کشور خاطرنشان کرد: این اقدامات با هدف روان‌سازی ترافیک و جلوگیری از ایجاد گره‌های ترافیکی در این محور پرتردد صورت گرفته است و از رانندگان خواست تا با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و توجه به تابلوهای راهنمایی، سفری ایمن داشته باشند.

منبع: راهور

