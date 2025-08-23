باشگاه خبرنگاران جوان- ریاست پاسپورت طالبان اعلام کرد که از این پس برای کودکان بیسرپرست، محکومان قضایی و همچنین افرادی که ممنوعالخروج شناخته شدهاند، پاسپورت صادر نخواهد شد.
این ریاست اطلاعیهای که امروز (شنبه، ۱ شهریور) منتشر کرد، گفت که صدور پاسپورت برای این گروهها به طور کامل متوقف میشود.
بر اساس این سیاست جدید، افرادی که در پروندههای قضایی، مدنی یا تجاری توسط دادگاههای طالبان محکوم شده باشند، اجازه دریافت پاسپورت نخواهند داشت.
همچنین کودکانی که فاقد سرپرست قانونی باشند، نمیتوانند برای دریافت گذرنامه اقدام کنند.
علاوه بر این، کسانی که ممنوعالخروج بودن آنها توسط سیستمهای الکترونیکی «بَیف» و «بایومتریک» تأیید شده باشد، از دریافت گذرنامه محروم خواهند شد.