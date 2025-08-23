باشگاه خبرنگاران جوان؛ سارا بابایی - ماشینسازی لرستان یکی از مهمترین واحدهای صنعتی استان به شمار میرود؛ کارخانهای با سابقه بیش از ۴۰ سال که در حوزه تولید تجهیزات نیروگاهی، مخازن تحت فشار، بویلرهای حرارتی و سازههای فلزی فعالیت دارد.
این واحد صنعتی، نماد هویت صنعتی لرستان محسوب میشود و نقش آن در اشتغالزایی و رونق اقتصاد محلی غیرقابل انکار است.
با این حال، همانند بسیاری از صنایع کشور، چالشهای متعددی از جمله کمبود سرمایه در گردش، بدهیهای مالیاتی و بیمهای، دشواری در تأمین ارز و مواد اولیه و نگرانی از تعدیل نیرو، سایهای سنگین بر آینده این مجموعه انداخته است.
در ماههای اخیر، مشکلات ماشینسازی لرستان به سطحی رسیده که ضرورت ورود جدی مسئولان استانی و کشوری را ایجاب کرده است.
تصمیمات تازهای برای تأمین مواد اولیه، تزریق نقدینگی و جلوگیری از تعدیل نیرو گرفته شده، اما موفقیت این اقدامات به میزان همکاری دستگاههای خدماترسان و بانکها بستگی دارد.
تصمیمات اقتصادی برای نجات ماشینسازی
در جلسهای با حضور امید امیدیشاهآباد، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان، مدیران کارخانه و نمایندگان دستگاههای خدماترسان، راهکارهایی برای رفع موانع مطرح شد.
طبق اعلام امیدیشاهآباد مبلغ یک میلیون و پنجاه هزار دلار برای تأمین مواد اولیه اختصاص یافته است و جذب ۱۲.۵ میلیون دلار دیگر در دست پیگیری است تا ظرفیت تولید ارتقا یابد.
همچنین مصوبهای برای تخصیص ۲۶۰ میلیارد تومان تسهیلات از بانک صنعت و معدن برای سرمایه در گردش تصویب شد.
او با تأکید بر اینکه حفظ نیروی انسانی از اولویتهای اصلی استان است، اظهار داشت:نگرانی از خروج ۵۰ نفر نیروی انسانی وجود داشت، اما سیاست ما حفظ کارکنان و حتی جذب نیروهای جدید است. ماشینسازی باید به ظرفیت کامل خود برگردد
بیمه و مالیات؛ گرههای قدیمی صنایع
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان تأکید کرد که دستگاههایی چون اداره مالیات و سازمان تأمین اجتماعی باید با انعطاف بیشتری با ماشینسازی همکاری کنند.
او اضافه کرد: دستگاههای خدماترسان باید نقش حمایتی خود را ایفا کنند. فشار بیش از اندازه بر واحدهای تولیدی نهتنها مشکلات را حل نمیکند، بلکه مانع تداوم تولید میشود.
این موضوع نشان میدهد که همچنان گرههای اداری و ساختاری، در کنار مشکلات ارزی و سرمایهای، سد راه توسعه صنایع قدیمی کشور است.
بازدید نماینده مجلس و پیگیریهای پارلمانی
رضا سپهوند، نماینده مردم خرمآباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی نیز با حضور در کارخانه ماشینسازی لرستان، از نزدیک در جریان مشکلات این واحد قرار گرفت. او در این بازدید گفت:هیچ مدیری حق ندارد برای صنعت و اشتغال استان مشکل ایجاد کند. همه باید با همدلی و اتحاد به رفع موانع کمک کنیم.
سپهوند همچنین به انتقاد از واگذاری پروژههای صنعتی استان به شرکتهای خارج از لرستان پرداخت:وقتی طرحهای عمرانی و صنعتی به شرکتهای غیربومی سپرده میشود، درآمد و مالیات از استان خارج شده و به جای توسعه محلی، منابع به دیگر مناطق سرازیر میشود.
مدیران ماشینسازی نیز در این بازدید اعلام کردند که برای خرید تجهیزات و مواد اولیه نیازمند ۲۵ میلیون دلار ارز هستند و خواستار هماهنگی بیشتر با دستگاههایی چون برق، بیمه و مالیات شدند.
ظرفیت نهفته اشتغال در ماشینسازی
ماشینسازی لرستان در حال حاضر با ۳۰۰ نیروی کار فعال مشغول به فعالیت است. اما برآوردها نشان میدهد که در صورت رفع موانع موجود، این ظرفیت میتواند به ۱۰۰۰ نفر اشتغال مستقیم برسد.
چنین ظرفیتی برای استانی که همواره با نرخ بیکاری بالا دستوپنجه نرم میکند، فرصتی استثنایی محسوب میشود.
آزمون اراده برای نجات صنعت
ماشینسازی لرستان امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایت و همدلی است. این واحد صنعتی میتواند به موتور محرک اشتغال و تولید در لرستان تبدیل شود، به شرط آنکه تصمیمات گرفته شده به سرعت اجرایی شده و دستگاههای خدماترسان از سختگیریهای بیمورد پرهیز کنند.
این کارخانه تنها یک واحد تولیدی نیست؛ نمادی از توان صنعتی لرستان است که احیای آن میتواند پیام روشنی از اراده برای رونق تولید ملی باشد.
اکنون توپ در زمین مسئولان و مدیران استانی است تا نشان دهند آیا میتوانند با اتحاد و همراهی، صنعتی دیرپا را از بحران عبور دهند یا خیر.