نامه همسر اردوغان برای ملانیا ترامپ: به رنج کودکان فلسطینی نیز توجه کنید

بانوی اول ترکیه نامه‌ای به ملانیا ترامپ نوشت و از او خواست تا همان دلسوزی که برای جنگ اوکراین نشان داد را به وضعیت انسانی در غزه نیز تعمیم دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - امینه اردوغان، همسر «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه از «ملانیا ترامپ» بانوی اول آمریکا خواست تا از کودکان فلسطینی که به خاطر حملات رژیم اسرائیل در رنج هستند، حمایت کند.

امینه اردوغان در نامه‌ای خطاب به بانوی اول آمریکا که روزنامه دیلی صباح ترکیه آن را گزارش کرده است، با اشاره به حمایت اخیر ملانیا ترامپ از کودکان اوکراینی، از او خواست تا «حمایت خود را» به کودکان فلسطینی نیز گسترش دهد.

خانم اردوغان با اشاره به اینکه غزه به «گورستان کودکان» تبدیل شده است، گفت: «عبارت کودک ناشناس که بر روی کفن هزاران کودک غزه‌ای نوشته شده است، زخم‌های جبران‌ناپذیری را بر وجدان ما ایجاد می‌کند. من معتقدم همانطور که شما از حقوق کودکان اوکراینی دفاع کردید، برای کودکان غزه نیز همین حساسیت را نشان خواهید داد. ما باید صدا‌ها و قدرت خود را علیه این بی‌عدالتی متحد کنیم.»

پیش از این، ملانیا ترامپ برای «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه نامه‌ای نوشته و از او خواسته بود که از کودکان اوکراینی حفاظت کند. دونالد ترامپ در جریان دیدار با پوتین در آلاسکا، این نامه را شخصا به او تحویل داد و پوتین نیز در مقابل هیئت‌های روس و آمریکایی، این نامه را قرائت کرد.

منبع: الجزیره

