انهدام تیم تروریستی در شرق ایران/ هلاکت ۶ تروریست

روابط عمومی اداره کل اطلاعات سیستان و بلوچستان در اطلاعیه‌ای از دستگیری و انهدام یک تیم تروریستی در این استان خبر داد

باشگاه خبرنگاران جوان _ روابط عمومی اداره کل اطلاعات سیستان و بلوچستان اعلام کرد:  این تیم تروریستی که مجهز به انواع سلاح، مهمات و سازه‌های انفجاری متنوع بود، در روز‌های گذشته از مرز‌های شرقی وارد کشور شده و در صدد انجام عملیات تروریستی خطرناک و هدفمند بود که با عنایات خاصه‌ی حضرت پیامبر اکرم (ص)، به تور امنیتی سربازان گمنام امام زمان (عج) افتاد.

تیم اصلی عملیاتی، متشکل از هفت تروریست غیر ایرانی و مسلح به سلاح‌هایی از قبیل آر. پی. جی ۷ لیزردار، مسلسل‌های آمریکایی M۴ و M۱۶، نارنجک‌های دستی، سلاح‌های نارنجک انداز، جلیقه‌های انفجاری، بیسیم‌های دستی، مقدار فراوانی انواع فشنگ و خرج ضد نفر آر. پی. جی بوده، که علاوه بر تسلیحات اشاره شده، از تروریست‌ها منبع:چند دستگاه خودرو و موتور سیکلت و سایر لوازم و تجهیزات ذیربط کشف شد.

بر اساس اطلاعات بدست‌آمده، هدف این تیم تروریستی، حمله به یکی از مراکز حیاتی واقع در منطقه شرق کشور بود. هدف مورد نظرِ تروریست‌ها دقیقاً از نوع اهدافِ نظامی مورد هجمه‌ی رژیم تبهکار صهیونیستی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه است، که این موضوع مضاف بر سایر مستند‌های موجود، پرده از ماهیت صهیونیستی تیم تروریستی منهدم شده بر می‌دارد. 

همچنین نوع دوره‌های ویژه‌ی نظامی برگزار شده برای تیم تروریستی و تمرین‌هایی که بر روی ماکت مرکز حیاتیِ مورد نظر انجام شده، جملگی حکایت از مدل‌های آموزشی و عملیاتی سازمان جاسوسی موساد دارد که در گذشته نمونه‌های مشابه آنها کشف شده بود.

ضمناً در تبادل آتش متقابلِ سنگین و چند ساعته با تروریست‌ها، تعداد شش تروریستِ مهاجم به هلاکت رسیدند و دو نفر بازداشت شدند. از همکاران ما در اداره کل اطلاعات استان، دو نفر و از مأموران فداکار فراجا، یک نفر مجروح شدند که ان‌شاءالله از ادعیه‌ی ملت شریف ایران برای بازیابی سلامتی خویش برخوردار خواهند بود.

منبع: اداره کل اطلاعات استان سیستان و بلوچستان 

تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۰
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۶ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
از تروریستهای دستگیر شده می توان استفاده کرد! البته بعد از تخلیه کامل اطلاعاتی ! به بدنشان سرنگی از سیانور وصل شود که از راه دورکنترل شود ودر صورت فرار یا سرپیچی از دستور کار به هلاکت برسد.این فرد باید برود دیگر حرامزاده ها را از سوراخ موشهاشان با آموزشی که از قبل دیده بیرون بکشد و در مکانی خاص مثلاً برای برنامه ریزی اضطراری! جمع کند تا بتوان آنها را زنده گیری! کرد و همین برنامه را تا آخر ادامه داد به تروریستهای که همکاری بکنند می توان قول داد در هنگاه اعدام مواد آرام بخش زیادی تزریق شود تا زیاد دردنکشند:)
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۷ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
ان شاالله همه این عزیزان سلامتی خودشون بدست بیاورند خداوندا خودت خوب می دانی این عزیزان زحمتکش و ازجان گذشته چه کارهایی برای ایران اسلامی انجام می دهند خودت فقط خودت حافظشون باش
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۶ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
هزاران سلام
هزاران درود بر رزمندگان اسلام و گمنام کشور عزیز و قهرمانم
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۶ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
هزاران سلام
هزاران درود بر رزمندگان اسلام و گمنام کشور عزیز و قهرمانم
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۰۶ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
انشالله سپاه در سیستان و بلوچستان فعال هستند
تا مزدوران و جیره خواران جولان نزنند
همشون دستگیر و شستشوی مغزی شون درمان شود
حتما مواد مخدر مصرف میکنند که هم وطن ها را شهید میکنند
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۳ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
با سلام ضمن عرض خداقوت خدمت تمام عوامل دخیل امنیت وتسلیت شهادت جمعی از نیروهای عزیز مسلح کشور درحال حاضر ازبین بردن عقبه نیروهای تروریستی وتجهیز تمام رده های نیروهای مسلح از جمله نیرو های انتظامی به سلاح های مدرن جدید،دوربین های دید در شب ،لباس های ضدگلوله و خودروی زرهی در اوضاع حاضر از نان شب هم واجب به نظر می رسد .هرچه قدر در تجهیزات این عزیزان کم گذاشته شود شاید اوضاع از حال حاضر هم شاید وخیم تر شود وبه مرور نشانه اسلحه تروریست ها به سمت مردم خوهد پیچید ممنون
۱
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۴ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
چطور با ماشین وارد کشور میشن، چرا پاکستان شده منبع ضد انقلاب بر علیه ایران
۱
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۱ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
چند گاهی منطقه راازبالا سرشون رصد کنید.
۱
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۲ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
چرا بعد ترور ها دستگیر میشن قبلش راه نداره دستگیر شن
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۳ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
تنها بگفتن خبر اکتفای نکنیدتجهیزات واسرا گفتگو در صداوسیما بنمایش گذاشته شود تا ملت احساس امنیت بکنند
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۸ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
اتباع خارجی غیر مجاز بدون شناسنامه
تو زاهدان و اخراج کنید

بدون مجوز ازدواج کردن با یک ایرانی نباید مجوز تابعیت باشه


بازیگرانی ک طرفدار این تروریست ها هستن باید بازخواست بشن
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۶ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
عرصه باید برای تروریست های مزدور صهیونیسم بیشتر از اینها تنگ شود.
۱
۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۳ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
اگر از تجهیزات به روز در جهان برای امنیت مرزی ومبارزه با تروریست استفاده کنید از ماشینهای ضدگلوله اسلحه های حرفه ای پهپادهای شناسایی جنگی و... وصد البته برنامه های دقیق و فوق حرفه ای برای ایجاد دام و شکار اراذل بی پدرمادر تروریست شک نکنید خیلی از افراد مشتاق والبته کاربلد داوطلبانه میان برای پاکسازی کامل به امید خدا از شر هرچه حرامزاده تروریست وتجزیه طلب و مزدور موساد و داعش مسلک و...دورتادورایران عزیز
۰
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۲ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
دم مردان غیور اطلاعات سیستان و بلوچستان عزیز گرم گرم خدا قوت فرزندان ایران زمین
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۵ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
خدا پشت و پناهتون باشه خدا ازتون راضی باشه
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۴ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
خدا به مجروحان شفا عنایت بکند مرزها با پهباد ها پایش بکنید وبا پهباد هم منهدم بکنید بغیر از گمرگ بقیه مرزها بسته شوند
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۸ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
خداوند در همه حال حافظتان باشد و صمیمانه از جانفشانی های سربازان گمنام امام زمان عج سپاسگزاری می کنیم .یدال.. فوق ایدیهم.
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۶ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
شر اشرار از کشور و از نیروهای امنیتی مون کلا کنده شود به امید خدا
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۹ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
به این تروریست های جنایت کار رحم نکنید همان طور که آنان هم رحم نمی کنند لطفا با پهپاد آنان را شناسایی و نابود کنید
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۸ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
بابا با پهباد های پنهان کار چرا شناسایی نمیکنید این افراد رو
۰
۶
پاسخ دادن
