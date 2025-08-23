انهدام تیم تروریستی در شرق ایران/ هلاکت ۶ تروریست

باشگاه خبرنگاران جوان _ روابط عمومی اداره کل اطلاعات سیستان و بلوچستان اعلام کرد: این تیم تروریستی که مجهز به انواع سلاح، مهمات و سازههای انفجاری متنوع بود، در روزهای گذشته از مرزهای شرقی وارد کشور شده و در صدد انجام عملیات تروریستی خطرناک و هدفمند بود که با عنایات خاصهی حضرت پیامبر اکرم (ص)، به تور امنیتی سربازان گمنام امام زمان (عج) افتاد.
تیم اصلی عملیاتی، متشکل از هفت تروریست غیر ایرانی و مسلح به سلاحهایی از قبیل آر. پی. جی ۷ لیزردار، مسلسلهای آمریکایی M۴ و M۱۶، نارنجکهای دستی، سلاحهای نارنجک انداز، جلیقههای انفجاری، بیسیمهای دستی، مقدار فراوانی انواع فشنگ و خرج ضد نفر آر. پی. جی بوده، که علاوه بر تسلیحات اشاره شده، از تروریستها منبع:چند دستگاه خودرو و موتور سیکلت و سایر لوازم و تجهیزات ذیربط کشف شد.
بر اساس اطلاعات بدستآمده، هدف این تیم تروریستی، حمله به یکی از مراکز حیاتی واقع در منطقه شرق کشور بود. هدف مورد نظرِ تروریستها دقیقاً از نوع اهدافِ نظامی مورد هجمهی رژیم تبهکار صهیونیستی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه است، که این موضوع مضاف بر سایر مستندهای موجود، پرده از ماهیت صهیونیستی تیم تروریستی منهدم شده بر میدارد.
همچنین نوع دورههای ویژهی نظامی برگزار شده برای تیم تروریستی و تمرینهایی که بر روی ماکت مرکز حیاتیِ مورد نظر انجام شده، جملگی حکایت از مدلهای آموزشی و عملیاتی سازمان جاسوسی موساد دارد که در گذشته نمونههای مشابه آنها کشف شده بود.
ضمناً در تبادل آتش متقابلِ سنگین و چند ساعته با تروریستها، تعداد شش تروریستِ مهاجم به هلاکت رسیدند و دو نفر بازداشت شدند. از همکاران ما در اداره کل اطلاعات استان، دو نفر و از مأموران فداکار فراجا، یک نفر مجروح شدند که انشاءالله از ادعیهی ملت شریف ایران برای بازیابی سلامتی خویش برخوردار خواهند بود.
