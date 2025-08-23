منچسترسیتی ۰ - ۲ تاتنهام/ خرید دوناروما، اولین وظیفه پپ بعد از نخستین شکست فصل + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - در مهمترین دیدار هفته دوم لیگ برتر انگلیس، منچسترسیتی در اتحاد میزبان تاتنهام بود که با دو گل شکست خورد.
با وجود فرصتسوزی عمر مرموش، تاتنهام از موقعیتهایش خوب استفاده کرد. گل اول آنها روی یک ضدحمله به ثمر رسید؛ ریچارلیسون پس از فرار پشت دفاع، توپ را برای برنان جانسون فرستاد تا او در مصاف تکبهتک، ترافورد را مغلوب کند. گل دوم تاتنهام هم روی اشتباه دروازهبان و مدافع منچسترسیتی در بیلدآپ از عقب زمین وارد دروازه شد؛ پس از ناتوانی روبن دیاز در کنترل پاس «ترافورد» دروازهبان پر اشتباه سیتیزنها، ریچارلیسون توپ را دزدید و در ادامه ژائو پالینیا با شوتش دروازه را فرو ریخت.
ترافورد در این مسابقه جانشین ادرسون دروازهبان شماره یک سیتی شده بود که به تازگی از بند مصدومیت رها شده و البته در فهرست خروج این باشگاهها قرار دارد. سیتیزنها میخواهند با فروش ادرسون، دوناروما را به خدمت بگیرند و تا زمانی که این اتفاق رخ نداده احتمالا پپ مثل بازی امروز خیالش از خط دروازه راحت نخواهد شد.
تلاش سیتی در نیمه دوم برای جبران نتیجه ثمری نداشت و اولین شکست فصل را خیلی زود متحمل شد. تاتنهام هم که به نظر میرسد با سرمربی جدید و دانمارکیاش توماس فرانک، در این فصل برخلاف فصل کابوسوار گذشته، متحول شده است، دومین پیروزی فصل را کسب کرد و ۶ امتیازی شد.
این مسابقه البته به جز شکست، تلخی دیگری هم برای پپ گواردیولا داشت. رایان آیتنوری، خرید جدید و ۴۰ میلیون یورویی سیتی تنها ۲۲ دقیقه پس از شروع بازی به دلیل مصدومیت مچ پا، مجبور به ترک زمین شد.