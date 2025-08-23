باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا بیات در مراسم بدرقه اولین گروه از عمره‌گذاران که از ترمینال سلام فرودگاه امام (ره) انجام شد گفت: اعزام‌ها با ۲پرواز در روز آغاز شده و در هفته‌های آینده تعداد پرواز‌ها افزایش خواهد یافت و امیدواریم تا پایان سال ۴۰۰هزار نفر از هموطنان به سرزمین وحی مشرف شوند.

رئیس سازمان حج با اشاره به تدابیر اتخاذ شده برای افزایش رضایتمندی زائران در این دوره از عمره اعلام کرد: به کیفیت و نزدیکی هتل‌ها در مکه و مدینه به مسجدالحرام و حرم نبوی (ص) توجه ویژه شده است و امیدواریم شاهد افزایش رضایتمندی زائران باشیم.

بیات درخصوص طرح تشویقی اعزام خارج از نوبت زوج‌های جوان به سرزمین وحی نیز گفت: تاکنون ۱۰۰۰نفر از زوج‌ها برای تشرف به عمره ثبت نام کردند و بنا داریم هرچقدر تقاضا از طرف مزدوجین ۱۴۰۴ ثبت شود، بدون نیاز به فیش ثبت نام را انجام دهیم و یک مقدمه شیرین برای زندگی مشترک این عزیزان فراهم شود.

منبع: حج و زیارت