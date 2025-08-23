رئیس سازمان حج و زیارت اعلام کرد: تاکنون هزار زوج‌ برای تشرف به عمره در طرح تشویقی سازمان حج و زیارت ثبت نام کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا بیات در مراسم بدرقه اولین گروه از عمره‌گذاران که از ترمینال سلام فرودگاه امام (ره) انجام شد گفت: اعزام‌ها با ۲پرواز در روز آغاز شده و در هفته‌های آینده تعداد پرواز‌ها افزایش خواهد یافت و امیدواریم تا پایان سال ۴۰۰هزار نفر از هموطنان به سرزمین وحی مشرف شوند.

رئیس سازمان حج با اشاره به تدابیر اتخاذ شده برای افزایش رضایتمندی زائران در این دوره از عمره اعلام کرد: به کیفیت و نزدیکی هتل‌ها در مکه و مدینه به مسجدالحرام و حرم نبوی (ص) توجه ویژه شده است و امیدواریم شاهد افزایش رضایتمندی زائران باشیم.

بیات درخصوص طرح تشویقی اعزام خارج از نوبت زوج‌های جوان به سرزمین وحی نیز گفت: تاکنون ۱۰۰۰نفر از زوج‌ها برای تشرف به عمره ثبت نام کردند و بنا داریم هرچقدر تقاضا از طرف مزدوجین ۱۴۰۴ ثبت شود، بدون نیاز به فیش ثبت نام را انجام دهیم و یک مقدمه شیرین برای زندگی مشترک این عزیزان فراهم شود.

منبع: حج و زیارت

برچسب ها: حج عمره ، ثبت نام حج
خبرهای مرتبط
اعزام اولین گروه زائران حج عمره ۱۴۰۴
آغاز اعزام حجاج حج عمره از استان گلستان
پرواز‌های حج عمره از سر گرفته شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تهران از نظر تجهیزات آتش‌نشانی آماده است/ بسیاری از استان‌ها هنوز با کمبود مواجهند
ممنوعیت تردد و یکطرفه شدن برخی مسیرها/ محدودیت‌های ترافیکی در محور‌های پرتردد
طراحی ایستگاه‌های اتوبوس پایتخت با معماری ایرانی-اسلامی
تاکسی اینترنتی شهرداری باید به بخش خصوصی واگذار شود
گام بلند در ارتقای سواد دینی و مهارتی مددجویان کمیته امداد
فعالیت تیم‌های پیشگیری از اعتیاد در حدود ۳ هزار محله
هوای تهران در وضعیت نارنجی و آلوده قرار گرفت
پیام تبریک فراجا به مناسبت فرا رسیدن هفته دولت
آخرین اخبار
پیام تبریک فراجا به مناسبت فرا رسیدن هفته دولت
ممنوعیت تردد و یکطرفه شدن برخی مسیرها/ محدودیت‌های ترافیکی در محور‌های پرتردد
فعالیت تیم‌های پیشگیری از اعتیاد در حدود ۳ هزار محله
گام بلند در ارتقای سواد دینی و مهارتی مددجویان کمیته امداد
هوای تهران در وضعیت نارنجی و آلوده قرار گرفت
طراحی ایستگاه‌های اتوبوس پایتخت با معماری ایرانی-اسلامی
تاکسی اینترنتی شهرداری باید به بخش خصوصی واگذار شود
تهران از نظر تجهیزات آتش‌نشانی آماده است/ بسیاری از استان‌ها هنوز با کمبود مواجهند
دیدار رئیس بنیاد شهید با خانواده شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه
فرماندار تهران: ۱۳۷ پروژه عمرانی و خدماتی در هفته دولت افتتاح خواهد شد
تعیین سهم ۲۰ درصدی استان تهران از برنامه اسقاط سالانه خودرو‌های فرسوده
ثبت‌نام هزار زوج‌ جوان برای طرح تشویقی سفر به حج عمره
تردد در مسیر جنوب به شمال جاده چالوس و آزادراه شمال ممنوع شد
حفر چاه در تهران باید ممنوع شود/ انتقال آب طالقان به تهران تا سه ماه آینده
کشف یک تن چوب قاچاق در رباط کریم
خدمت‌رسانی ویژه هلال‌احمر به زائران دهه آخر صفر در مشهد
سردار منتظر المهدی: نجات جان انسان، به منزله نجات جان جهان است
کشف محموله بزرگ خزندگان قاچاق در فرودگاه امام خمینی (ره)
احتمال یک‌طرفه شدن جاده چالوس در غروب امروز
پیام تبریک رئیس جمعیت هلال‌احمر به مناسبت روز پزشک
سهم ۳۷ درصدی عابرین در تصادفات فوتی پایتخت/ طراحی قاب «شبرنگ» برای تابلو‌های گذرگاه عابرپیاده