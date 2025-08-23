نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان و امام جمعه زاهدان، حمله تروریستی اخیر در شهرستان ایرانشهر که به شهادت شماری از نیرو‌های انتظامی منجر شد را همسو با مقاصد شوم دشمنان قسم‌خورده نظام مقدس جمهوری اسلامی و در راستای خوش‌خدمتی به رژیم صهیونیستی و آمریکا دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ آیت الله مصطفی محامی در بیانیه‌ای ضمن محکومیت اقدام تروریستی اخیر و هفته گذشته در شهرستان ایرانشهر تاکید کرد: بدون شک اقدام بزدلانه تروریست‌های جنایتکار و مزدوران آمریکا و رژیم صهیونیستی در حمله به مدافعان نظم، آرامش و امنیت در منطقه دامن شهرستان ایرانشهر و به شهادت رساندن نیرو‌های فراجا، کاملا همسو با مقاصد شوم دشمنان قسم‌خورده نظام مقدس جمهوری اسلامی و برای خوش‌خدمتی به صهیونیست‌ها صورت گرفت.

در این بیانیه آمده است: دشمنان نظام اسلامی، امید ایجاد شده در دل مردمان این مرز و بوم و همدلی و همبستگی کنونی جامعه سیستان و بلوچستان را برنمی‌تابند و علی‌رغم ادعای دفاع از یک قوم و مذهب با ناامن کردن منطقه، بزرگ‌ترین ظلم را به همین مردم روا می‌دارند.

این بیانیه می‌افزاید: زهی خیال باطل که مردم ولایتمدار و شریف سیستان و بلوچستان، ادعا‌های پوچ و کذب این گرگ‌صفتان را باور نمایند و زهی تصور محال که با این شهادت‌ها خللی در عزم راسخ نیرو‌های نظامی، انتظامی و امنیتی جان برکف و خدوم ما در ریشه‌کن کردن عوامل ناامنی ایجاد شود.

آیت الله محامی در این بیانیه ضمن قدردانی از تلاش‌های نیرو‌های نظامی، انتظامی و امنیتی در وارد کردن ضربه‌های اخیر بر تروریست‌ها بر هوشیاری بیشتر در برخورد لازم و جلوگیری از تکرار وقایع مشابه و برخی ربایش‌ها، تأکید کرد.

امام جمعه زاهدان در این بیانیه، شهادت ماموران نیروی انتظامی را به عموم مردم شهیدپرور ایران اسلامی به ویژه استان سیستان و بلوچستان، نیرو‌های خدوم و زحمتکش فراجا و خانواده‌های این شهدا تسلیت گفت.

دفتر امام جمعه زاهدان 

برچسب ها: امام جمعه زاهدان ، حادثه تروریستی
خبرهای مرتبط
تسهیل مبادلات بین کشورهای همسایه عامل رشد جامعه اسلامی است
امام جمعه زاهدان:
باید با یک نگاه جامع با مشکلات سیستان و بلوچستان برخورد شود
امام جمعه زاهدان:
برای ترویج فرهنگ مهدویت از اساتید اهل سنت استفاده شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پلیس در تعقیب عاملان ربایش یک روحانی در «بزمان» ایرانشهر
انهدام تیم تروریستی در شرق ایران/ هلاکت ۶ تروریست
پرداخت بیش از ۹۳ درصد مطالبات گندمکاران سیستان و بلوچستان
۶۵۰ پروژه گازرسانی در سیستان و بلوچستان آماده افتتاح و کلنگ‌زنی است
حمله تروریستی ایرانشهر خوش‌خدمتی به صهیونیست‌هاست
آخرین اخبار
حمله تروریستی ایرانشهر خوش‌خدمتی به صهیونیست‌هاست
انهدام تیم تروریستی در شرق ایران/ هلاکت ۶ تروریست
۶۵۰ پروژه گازرسانی در سیستان و بلوچستان آماده افتتاح و کلنگ‌زنی است
پرداخت بیش از ۹۳ درصد مطالبات گندمکاران سیستان و بلوچستان
پلیس در تعقیب عاملان ربایش یک روحانی در «بزمان» ایرانشهر
ربوده شدن یک روحانی توسط افراد مسلح در بزمان ایرانشهر