باشگاه خبرنگاران جوان _ آیت الله مصطفی محامی در بیانیه‌ای ضمن محکومیت اقدام تروریستی اخیر و هفته گذشته در شهرستان ایرانشهر تاکید کرد: بدون شک اقدام بزدلانه تروریست‌های جنایتکار و مزدوران آمریکا و رژیم صهیونیستی در حمله به مدافعان نظم، آرامش و امنیت در منطقه دامن شهرستان ایرانشهر و به شهادت رساندن نیرو‌های فراجا، کاملا همسو با مقاصد شوم دشمنان قسم‌خورده نظام مقدس جمهوری اسلامی و برای خوش‌خدمتی به صهیونیست‌ها صورت گرفت.

در این بیانیه آمده است: دشمنان نظام اسلامی، امید ایجاد شده در دل مردمان این مرز و بوم و همدلی و همبستگی کنونی جامعه سیستان و بلوچستان را برنمی‌تابند و علی‌رغم ادعای دفاع از یک قوم و مذهب با ناامن کردن منطقه، بزرگ‌ترین ظلم را به همین مردم روا می‌دارند.

این بیانیه می‌افزاید: زهی خیال باطل که مردم ولایتمدار و شریف سیستان و بلوچستان، ادعا‌های پوچ و کذب این گرگ‌صفتان را باور نمایند و زهی تصور محال که با این شهادت‌ها خللی در عزم راسخ نیرو‌های نظامی، انتظامی و امنیتی جان برکف و خدوم ما در ریشه‌کن کردن عوامل ناامنی ایجاد شود.

آیت الله محامی در این بیانیه ضمن قدردانی از تلاش‌های نیرو‌های نظامی، انتظامی و امنیتی در وارد کردن ضربه‌های اخیر بر تروریست‌ها بر هوشیاری بیشتر در برخورد لازم و جلوگیری از تکرار وقایع مشابه و برخی ربایش‌ها، تأکید کرد.

امام جمعه زاهدان در این بیانیه، شهادت ماموران نیروی انتظامی را به عموم مردم شهیدپرور ایران اسلامی به ویژه استان سیستان و بلوچستان، نیرو‌های خدوم و زحمتکش فراجا و خانواده‌های این شهدا تسلیت گفت.

دفتر امام جمعه زاهدان