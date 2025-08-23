باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- مهدی قلی زاد معاون حمل‌ونقل مسافری سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور در خبر تلویزیون در خصوص آخرین وضعیت آمار جابجایی زائران اظهار داشت: از ۲۸ تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۴، بیش از ۱۴۷ هزار زائر به مشهد مقدس جابجا شده‌اند؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴.۷ درصد رشد داشته است.

وی ادامه داد: تا به این ساعت زائران برگشت داده شده از مشهد مقدس به سراسر کشور به ۱۱۸ هزار نفر رسیده که نسبت به سال گذشته ۴.۷ درصد رشد داشته است.

قلی زاده در خصوص اقدامات برای تسهیل جابجایی زائرین هم گفت: تمامی سکوهای فروش بلیت اینترنتی فعال هستند و امکان خرید بلیت برای مسافران فراهم شده است.

او بیان کرد د توصیه می‌شود زائران بلیت برگشت خود را از همین الان تهیه کنند تا سرویس‌دهی بهتری ارائه شود.

وی در خصوص وضعیت اتوبوس‌ها هم گفت: در حال حاضر ۶۸ دستگاه اتوبوس در پایانه امام رضا شهر مشهد منتظر خدمت‌رسانی به زائران هستند.