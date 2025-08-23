توقیف ۱۰۵ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف در بوانات

فرمانده انتظامی بوانات از توقیف ۱۰۵ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ پرویز ارجمند فرمانده انتظامی بوانات بیان کرد: طرح ارتقای امنیت اجتماعی با اولویت برخورد با راکبان موتورسیکلت و خودرو‌های متخلف، طی ۲ هفته اخیر در این شهرستان به مرحله اجرا گذاشته شد.

او افزود: ماموران انتظامی در اجرای این طرح ۱۰۵ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف را توقیف کردند و به پارکینگ انتقال دادند.

سرهنگ ارجمند، از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه جرائم و ناهنجاری اجتماعی، مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس

