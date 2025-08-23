باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - فیلیپ لازارینی، رئیس آژانس سازمان ملل برای پناهندگان فلسطینی (آنروا) می‌گوید وقت آن رسیده است که (رژیم) اسرائیل «از انکار قحطی‌ای که خودش در غزه ایجاد کرده، دست بردارد».

لازارینی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «همه کسانی که نفوذ بین‌المللی دارند، باید از آن با عزم و اراده و حس وظیفه شناسی استفاده کنند. هر ساعت مهم است.»

رئیس آنروا این اظهارات را در پاسخ به بیانیه «تام فلچر» معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه نوشت. در بیانیه «فلچر» که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شده، نسبت به گسترش قحطی در نوار غزه هشدار داده شده است.

تام فلچر در این بیانیه با اشاره به گزارش‌های که قحطی غزه را تایید می‌کند، نوشت: «این قحطی‌ای است که اگر به ما اجازه داده می‌شد، می‌توانستیم از آن جلوگیری کنیم. با این حال، به دلیل انسداد سیستماتیک به دست اسرائیل، غذا در مرز‌ها انباشته می‌شود. این قحطی در فاصله چند صد متری از غذا، در سرزمینی حاصلخیز رخ می‌دهد».

معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه در ادامه نوشت: «این قحطی در سال ۲۰۲۵ است. قحطی قرن بیست و یکم که توسط پهپاد‌ها و پیشرفته‌ترین فناوری نظامی تاریخ تحت نظر است».

او افزود: «این قحطی قابل پیش‌بینی و قابل پیشگیری است. قحطی‌ای که ناشی از ظلم است، با انتقام توجیه می‌شود، با بی‌تفاوتی فعال می‌شود و با همدستی ادامه می‌یابد».

فلچر هشدار داد که قحطی عزت نفس مردم غزه را زیر سوال می‌برد، والدین را مجبور می‌کند که انتخاب کنند به کدام فرزندان خود غذا دهند و مردم را مجبور می‌کند تا جان خود را برای جستجوی غذا به خطر بیندازند.

روز گذشته نهاد بین‌المللی آی‌پی‌سی که ناظر گرسنگی در جهان است، رسما قحطی در شهر غزه را تایید کرد و هشدار داد که به زودی به سمت مرکز و جنوب باریکه گسترش پیدا خواهد کرد.

این اولین باری است که آی‌پی‌سی قحطی را در خارج آفریقا ثبت می‌کند. پیش از این قحطی فقط در سومالی، سودان جنوبی و سودان ثبت شده بود.

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم تروریستی اسرائیل که این وضعیت را در غزه رقم زده، واکنش شدیدی به این گزارش نشان داد و آن را «دروغ محض» توصیف کرد. نتانیاهو در بیانیه‌ای گفت: «این یک افترای خونین مدرن است که از طریق تعصب گسترش می‌یابد».

منبع: الجزیره