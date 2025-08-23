رئیس آنروا در واکنش به تایید رسمی قحطی در غزه، گفت که (رژیم) اسرائیل باید انکار جنایتی که خود مرتکب شده را متوقف کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - فیلیپ لازارینی، رئیس آژانس سازمان ملل برای پناهندگان فلسطینی (آنروا) می‌گوید وقت آن رسیده است که (رژیم) اسرائیل «از انکار قحطی‌ای که خودش در غزه ایجاد کرده، دست بردارد».

لازارینی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «همه کسانی که نفوذ بین‌المللی دارند، باید از آن با عزم و اراده و حس وظیفه شناسی استفاده کنند. هر ساعت مهم است.»

رئیس آنروا این اظهارات را در پاسخ به بیانیه «تام فلچر» معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه نوشت. در بیانیه «فلچر» که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شده، نسبت به گسترش قحطی در نوار غزه هشدار داده شده است. 

تام فلچر در این بیانیه با اشاره به گزارش‌های که قحطی غزه را تایید می‌کند، نوشت: «این قحطی‌ای است که اگر به ما اجازه داده می‌شد، می‌توانستیم از آن جلوگیری کنیم. با این حال، به دلیل انسداد سیستماتیک به دست اسرائیل، غذا در مرز‌ها انباشته می‌شود. این قحطی در فاصله چند صد متری از غذا، در سرزمینی حاصلخیز رخ می‌دهد».

معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه در ادامه نوشت: «این قحطی در سال ۲۰۲۵ است. قحطی قرن بیست و یکم که توسط پهپاد‌ها و پیشرفته‌ترین فناوری نظامی تاریخ تحت نظر است».

او افزود: «این قحطی قابل پیش‌بینی و قابل پیشگیری است. قحطی‌ای که ناشی از ظلم است، با انتقام توجیه می‌شود، با بی‌تفاوتی فعال می‌شود و با همدستی ادامه می‌یابد».

فلچر هشدار داد که قحطی عزت نفس مردم غزه را زیر سوال می‌برد، والدین را مجبور می‌کند که انتخاب کنند به کدام فرزندان خود غذا دهند و مردم را مجبور می‌کند تا جان خود را برای جستجوی غذا به خطر بیندازند. 

روز گذشته نهاد بین‌المللی آی‌پی‌سی که ناظر گرسنگی در جهان است، رسما قحطی در شهر غزه را تایید کرد و هشدار داد که به زودی به سمت مرکز و جنوب باریکه گسترش پیدا خواهد کرد.
این اولین باری است که آی‌پی‌سی قحطی را در خارج آفریقا ثبت می‌کند. پیش از این قحطی فقط در سومالی، سودان جنوبی و سودان ثبت شده بود.

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم تروریستی اسرائیل که این وضعیت را در غزه رقم زده، واکنش شدیدی به این گزارش نشان داد و آن را «دروغ محض» توصیف کرد. نتانیاهو در بیانیه‌ای گفت: «این یک افترای خونین مدرن است که از طریق تعصب گسترش می‌یابد».

منبع: الجزیره

برچسب ها: سازمان آنروا ، قحطی ، نوار غزه
خبرهای مرتبط
نتانیاهو بقای سیاسی خود را به اشغال مجدد غزه گره زده است
اسرائیل برای سومین روز متوالی روستایی در کرانه باختری را هدف قرار داد
دبیرکل سازمان ملل درباره قطحی غزه: زمان اقدام است؛ به آتش‌بس فوری نیاز داریم
واکنش وزارت خارجه آمریکا به گزارش سازمان ملل درباره قحطی در غزه
غدیر کوچک غزه قربانی قحطی و گرسنگی شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ادعای اوکراین: ایران برای تقویت پدافند هوایی به بلاروس روی آورده است
تقلای نیروی هوایی آمریکا برای یافتن راهی درجهت مقابله با مدل پهپادهای ایرانی
خاموشی شریان تجارت: ترکیه و محاصره اقتصادی رژیم اسرائیل
دیلی صباح: چگونه حمایت از فلسطین در هند جرم شد؟
واکنش وزارت خارجه آمریکا به گزارش سازمان ملل درباره قحطی در غزه
سیاست خارجی ترامپ: از استاد معامله تا استاد نمایش
رئیس اداره اطلاعات پنتاگون اخراج شد
آتش‌سوزی و انفجار گسترده در لوئیزیانا
آمریکا تجهیزات باقی نمانده در افغانستان را از بازار سیاه بازخرید کند
شورای امنیت سازمان ملل درمورد پروژه نورد استریم تشکیل جلسه می‌دهد
آخرین اخبار
نامه همسر اردوغان برای ملانیا ترامپ: به رنج کودکان فلسطینی نیز توجه کنید
قانون جدید صدور پاسپورت توسط طالبان؛ حذف ۳ گروه از لیست
ترامپ درصدد افزایش تعرفه واردات مبلمان
اشتوب: روابط با روسیه پس از پایان درگیری در اوکراین بازسازی خواهد شد
روسیه دو شهرک در شرق اوکراین را تصرف کرد
فرانسه سفیر ایتالیا را احضار کرد
ترکیه ممکن است نیرو‌های حافظ صلح را با وظایف مشخص به اوکراین اعزام کند
فرانتلاینر: جمعیت اوکراین به دلیل جنگ حدود ۱۰ میلیون نفر کاهش یافته است
سی پک اقتصاد افغانستان را متحول خواهد کرد
۱۲ هزار سرباز در مانور «زاپاد-۲۰۲۵» لتونی شرکت خواهند کرد
وزیر خارجه پاکستان عازم بنگلادش شد
تقلای نیروی هوایی آمریکا برای یافتن راهی درجهت مقابله با مدل پهپادهای ایرانی
دیدار رئیس‌جمهور کره جنوبی با نخست‌وزیر ژاپن در توکیو
مادورو: استقرار کشتی‌های نظامی آمریکا در آب‌های نزدیک ونزوئلا «غیرقانونی» است
حضور تیم ملی فوتسال افغانستان در مسابقات کشورهای اسلامی
نشست مخالفان طالبان در اسلام آباد از سوی دولت نیست
واکنش وزارت خارجه آمریکا به گزارش سازمان ملل درباره قحطی در غزه
پوتین «نور انتهای تونل» در روابط روسیه و آمریکا را می‌بیند
ترامپ، سرجیو گور را به عنوان سفیر جدید آمریکا در هند منصوب کرد
آمریکا تجهیزات باقی نمانده در افغانستان را از بازار سیاه بازخرید کند
حذف طالبان از نشست شانگهای
پاکستان افغانستان را مجبور به زمان بندی در تورخم کرد
کره شمالی، همسایه جنوبی خود را به شلیک در مرز متهم کرد
ادعای اوکراین: ایران برای تقویت پدافند هوایی به بلاروس روی آورده است
سیاست خارجی ترامپ: از استاد معامله تا استاد نمایش
خاموشی شریان تجارت: ترکیه و محاصره اقتصادی رژیم اسرائیل
دیلی صباح: چگونه حمایت از فلسطین در هند جرم شد؟
عربستان سعودی: فقدان بازدارندگی در برابر جنایات اسرائیل، دلیل تشدید فاجعه غزه است
انتقاد سازمان ملل از حمله آمریکا به استقلال دیوان لاهه
شورای امنیت سازمان ملل درمورد پروژه نورد استریم تشکیل جلسه می‌دهد