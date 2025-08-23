معرفی نسخه نفیس کتاب ابن سینا در روز پزشک

باشگاه خبرنگاران جوان - نسخه فاخر «القانون فی‌الطب» اثر ابوعلی سینا، به مناسبت زادروز این دانشمند و روز پزشک معرفی شد.

تاریخ کتابت این نسخه کتاب ارزشمند که با خط نسخ تدوین شده، به احتمال قوی اواخر قرن ۱۱ و ابتدای قرن ۱۲ قمری است.

کتاب القانون فی‌الطب ابن سینا اثر مشهوری در طب، مشتمل بر قوانین کلی و جزئی این علم است. همچنین ابن سینا، امور کلی دو قسم طب نظری و عملی، کلیات و جزئیات احکام ادویه مفرده و امراض اعضا را در ۵ کتاب، مرتب کرده است.

این کتاب سال‌های زیادی در مراکز علمی اروپا تدریس شده است. این نسخه ارزشمند به شماره بازیابی ۲۴۷۶۹-۵ در کتابخانه ملی ایران نگهداری می‌شود.

منبع: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران