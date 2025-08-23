باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا ظفرقندی امروز -شنبه ۱ شهریورماه- در نشست با پزشکان جوان بیمارستان آیت الله فیروزآبادی در این بیمارستان با گرامیداشت فرا رسیدن روز پزشک و تقدیر از تلاشهای جامعه پزشکی، اظهار داشت: باید همواره با خودمان بگوییم که چه کاری برای کشور و مردم انجام دادهایم. اگر به دنبال پیشرفت در حد علم روز دنیا هستیم، باید تلاش، پیگیریها و زحمات را مضاعف کنیم.
وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: هیچ چیزی بالاتر از رضایت و لبخند بیماران و همراهان آنها نیست که در نهایت منجر به رضایت خداوند میشود.
وی با یادآوری از بنیانگذاری این بیمارستان توسط آیت الله فیروزآبادی در شهرری، گفت: این کار بر اساس مصداق قرآن کریم، همانند درخت خوبی (شجره طیبه) است که همواره در حال ثمر و میوه دادن است. پیشرفتهای بیمارستان آیت الله فیروزآبادی شهرری در سالهای اخیر، بیش از حد انتظار بوده و این پیشرفتها حتی با یکسال قبل هم قابل مقایسه نیست.
ظفرقندی تاکید کرد: کسی تصور نمیکرد که روزی در این بیمارستان شاهد انجام جراحی قلب، پذیرش کد ۲۴۷ (سکتههای حاد قلبی)، کد ۷۲۴ (سکتههای حاد مغزی)، اورژانس اطفال و حتی پذیرش بیماران خارجی باشیم. این پیشرفتها به تدریج به دست آمده و باید به دیپلماسی سلامت، بیش از پیش توجه کنیم.
وی با بیان اینکه باید بر اساس مرزهای علمی دنیا در حوزه سلامت حرکت کنیم، افزود: زمانی رشته جراحی عروق و تروما فقط از طریق شکافهای شکم و گردن انجام میشد، اما روشهای جدید در دنیا مورد استفاده قرار گرفت که در کشورمان نیز با تلاش زیاد از روشهای جدید، بهرهمند شدیم.
ظفرقندی با تاکید بر لزوم ارتباطات بین المللی برای پیشرفتهای حوزه سلامت، گفت: در دهههای قبل برای سپری کردن دورههای تخصصی و فوق تخصصی، پزشکان باید چندین ماه به سایر کشورها میرفتند، اما امروز با پیشرفتهای تکنولوژی، این مدت کاهش یافته و میتوان با بهره گیری از وسایل ارتباطی، این مسیر را کوتاه کرد.
وزیر بهداشت یادآوور شد: زمانی در کشور مردم برای پیوند اعضا به ویژه پیوند کبد باید با هزینه کرد حداقل ۱۰۰ هزار دلار به کشورهای دیگر میرفتند، اما با اعزام گروهی از پزشکان جوان و علاقهمند به یکی از کشورها، امکان ارائه این خدمات در کشور فراهم و در هفتههای اخیر، جشن دو هزارمین پیوند کبد در تهران گرفته شد.
ظفرقندی با اشاره به خدمات ارزنده جامعه سلامت در دفاع مقدس ۱۲ روزه در کشور، تصریح کرد: مهمترین مشکل ما در آن ایام، اسکان پزشکان جوان و پرستاران در مراکز درمانی بود که به همین خاطر و بر اساس درس آموختههای آن روزها، تصمیم گرفتهایم مجتمعهای اقامتی رفاهی در مراکز درمانی راه اندازی شود.
وی از تهیه آنالیز نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدها (SWOT) بعد از دفاع مقدس ۱۲ روزه در حوزه سلامت، گفت: بر اساس این تحلیل، نقاط ضعف و قوت خودمان و درس آموختهها را مرور کردیم تا بر مبنای آن در آینده برنامه ریزی و اقدام کنیم.
وزیر بهداشت از نیروی انسانی به عنوان پیشران و مهمترین سرمایه حوزه سلامت یاد کرد و افزود: در اجلاسهای روسای دانشگاهها تاکید کردهام که حتما باید نیروی انسانی و رفع دغدغههای معیشتی به عنوان مهمترین اولویت وزارت بهداشت مورد توجه قرار گیرد.
ظفرقندی به افزایش دریافتی پزشکان طرحی و رزیدنتها در یکسال گذشته اشاره و خاطرنشان کرد: حقوق رزیدنتها از این ماه، بیش از ۳۰ درصد افزایش مییابد و پزشکان طرحی نیز از ماه اول بتوانند حداقل ۶۰ درصد کارانه را به موقع دریافت کند. در زمینه مسکن پزشکان جوان نیز جلساتی داشتهایم که در آینده بتوان در این زمینه اقدام کرد.
وی در پایان با بیان اینکه سالانه ۷۰۰ هزار مرگ و میر اطفال در جهان به دلیل آلودگی هوا داریم، گفت: این مشکل توسط چه ارگانی باید حل شود؟ ما علاوه بر مسئولیت حرفهای و پزشکی، مسئولیت اجتماعی هم داریم که با قدرت جامعه سلامت، انجمنها و گروههای علمی که صدای آنها در دولت شنیده و پیگیری میشود، این مشکل قابل حل است.
صبح امروز وزیر بهداشت بخشهای VIP و اورژانس اطفال بیمارستان آیت الله فیروزآبادی شهرری را افتتاح و از بخشهای اورژانس، محل ساخت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، پروژه مجتمع رفاهی و اقامتی پرستاران، کلاسهای درس دانشجویان در این بیمارستان بازدید کرد.
وزیر بهداشت پای حرف دل پزشکان جوان نشست
همزمان با فرا رسیدن زادروز حکیم بوعلی سینا و روز پزشک، وزیر بهداشت با حضور در بیمارستان آیتالله فیروزآبادی شهرری، با اهدای شاخههای گل از خدمات پزشکان و نیروهای این مرکز درمانی تقدیر کرد و در نشستی، پای حرف دل پزشکان جوان این بیمارستان نشست.
محمدرضا ظفرقندی در حاشیه این مراسم اظهار داشت: امروز، زادروز حکیم بوعلی سینا، پزشک شهیر و از مفاخر پزشکی ایران و جهان است که سالها کتاب قانون ایشان در کشورهای مختلف تدریس شده است. امروز به این بیمارستان آمدیم تا به همکاران خودم، بهویژه پزشکان جوان که با انگیزه مثالزدنی به مردم خدمترسانی میکنند، ادای احترام کنیم.
وی افزود: خوشبختانه بیمارستان آیتالله فیروزآبادی شهرری پیشرفتهای بسیار خوبی برای کمک به مردم، بیماران و کودکان داشته است که بخشهای اورژانس اطفال، آیسییو جدید و همچنین بخش VIP نمونههایی از این پیشرفتها هستند و نوید آیندهای بسیار روشن و امیدوارکننده برای بیمارستان و مردم این منطقه از تهران را میدهند.
وزیر بهداشت با اشاره به نشست خود با پزشکان جوان این بیمارستان گفت: در این نشست، صحبتها و مشکلات پزشکان جوان را شنیدیم و سعی داریم با حل مشکلات آنها، مسیر را برای ماندگاری و خدمتگذاری پزشکان در آینده هموارتر کنیم.
ظفرقندی از بیمارستان آیتالله فیروزآبادی بهعنوان یکی از بهترین بیمارستانهای جنوب تهران یاد کرد و گفت: این بیمارستان آموزشی است و برنامههای توسعهای مناسبی در آن انجام شده یا در حال ساخت است. امروز، بخش اورژانس اطفال و اورژانس سریع (Fast Track) و همچنین بخش VIP افتتاح شد.
وی به بازدید خود از مجتمع اقامتی و رفاهی پرستاران در این بیمارستان اشاره کرد و گفت: این مجتمع یک نیاز ضروری است و به دنبال این هستیم که در همه دانشگاهها و بیمارستانها بتوانیم بهتدریج پانسیون و محل اسکان مناسبی برای پرستاران فراهم کنیم تا مشکلات رفتوآمد و اسکان آنها کاهش یابد.
وزیر بهداشت گفت: امسال از بیمارستان هفتتیر نیز بازدید کردهام و از روند ساخت پروژههای توسعهای آن بیمارستان اطلاع دارم؛ اما آن مرکز درمانی بیشتر برای رسیدگی به حوادث ترومایی و اورژانسی است که امیدواریم بهسرعت، بخشهای توسعهای آن بیمارستان نیز به نتیجه برسد.
منبع: وبدا