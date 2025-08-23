ترافیک ۵ کیلومتری در محور کندوان و هراز/ کندوان مسدود خواهد شد

رئیس پلیس راه مازندران با اشاره به ترافیک پرحجم و روان محورهای مواصلاتی استان از یک‌طرفه شدن کندوان از عصر امروز ساعت ۱۷:۳۰ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ هادی عبادی رئیس پلیس راه مازندران  با اشاره به وضعیت راه‌های مواصلاتی استان از برقراری تردد در تمامی محور‌ها خبر داد و اظهار داشت: طبق گزارش همکاران راهور ترافیک در محور کندوان و هراز پرحجم است و در محور کندوان حدود پنج کیلومتر ترافیک خودرویی است.

وی افزود: با توجه به تعطیلات پیش‌رو اعمال محدودیت‌های ترافیکی ۶ روزه را در محور‌های شمالی دستور کار داریم که از روز چهارشنبه بیست‌ونهم مرداد تردد انواع خودرو‌های سنگین در محور‌های هراز و کندوان ممنوع شد.

رئیس پلیس راه مازندران اعمال محدودیت‌های ترافیکی را تا روز دوشنبه سوم شهریور سال‌جاری بیان و مطرح کرد: امروز در چهارمین روز از اجرای این اعمال محدودیت شاهد حجم ترافیک در محور‌های کندوان و هراز خواهیم بود.

عبادی با تاکید بر اینکه این بار ترافیکی احتمال خروج راه‌ها و از شمال به جنوب باشد که در صورت تصمیم‌گیری از ساعت ۱۵ تهران و البرز، مسیر جنوب به شمال محور کندوان مسدود خواهد شد، اظهار کرد: از ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه نیز یک‌طرفه مسیر شمال به جنوب این محور اجرا می‌شود.
 
وی از تردد روان و عادی در محور‌های سوادکوه و کیاسر خبر داد و گفت: وضعیت جوی جاده‌های شمالی آفتابی و سطح جاده‌ها خشک است که توصیه می‌شود مسافران و رانندگان از سرعت و سبقت غیرمجاز خودداری کنند و به نکات ایمنی توجه داشته باشند.

منبع: پلیس راه مازندران

برچسب ها: محور کندوان ، وضعیت راهها
خبرهای مرتبط
کندوان یکطرفه شد
کندوان یکطرفه شد؛ ترافیک سنگین در هراز
محورکندوان یکطرفه است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ادامه محدودیت‌های ترافیکی جاده‌های شمال
قابی زیبا از خرس های قهوه‌ای
بازدید سرزده از نانوایی‌های ساری؛ هیچ‌گونه کم‌کاری پذیرفته نخواهد شد
خطر غرق شدن شناگران؛ خزر کماکان مواج است
افتتاح پروژه گازرسانی به ۱۱ روستای مازندران در هفته دولت
ضرورت ثبت موجودی برنج در سامانه جامع انبار‌ها
پلمب موسسه غیرمجاز کاشت مو در مازندران
بهره برداری و آغاز به کار ۹۶ پروژه راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مازندران
اطفای حریق در مراتع شهرستان نور
ترافیک ۵ کیلومتری در محور کندوان و هراز/ کندوان مسدود خواهد شد
آخرین اخبار
ترافیک ۵ کیلومتری در محور کندوان و هراز/ کندوان مسدود خواهد شد
اطفای حریق در مراتع شهرستان نور
بهره برداری و آغاز به کار ۹۶ پروژه راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مازندران
قابی زیبا از خرس های قهوه‌ای
افتتاح پروژه گازرسانی به ۱۱ روستای مازندران در هفته دولت
بازدید سرزده از نانوایی‌های ساری؛ هیچ‌گونه کم‌کاری پذیرفته نخواهد شد
پلمب موسسه غیرمجاز کاشت مو در مازندران
ضرورت ثبت موجودی برنج در سامانه جامع انبار‌ها
خطر غرق شدن شناگران؛ خزر کماکان مواج است
ادامه محدودیت‌های ترافیکی جاده‌های شمال