ترافیک ۵ کیلومتری در محور کندوان و هراز/ کندوان مسدود خواهد شد

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ هادی عبادی رئیس پلیس راه مازندران با اشاره به وضعیت راههای مواصلاتی استان از برقراری تردد در تمامی محورها خبر داد و اظهار داشت: طبق گزارش همکاران راهور ترافیک در محور کندوان و هراز پرحجم است و در محور کندوان حدود پنج کیلومتر ترافیک خودرویی است.
وی افزود: با توجه به تعطیلات پیشرو اعمال محدودیتهای ترافیکی ۶ روزه را در محورهای شمالی دستور کار داریم که از روز چهارشنبه بیستونهم مرداد تردد انواع خودروهای سنگین در محورهای هراز و کندوان ممنوع شد.
رئیس پلیس راه مازندران اعمال محدودیتهای ترافیکی را تا روز دوشنبه سوم شهریور سالجاری بیان و مطرح کرد: امروز در چهارمین روز از اجرای این اعمال محدودیت شاهد حجم ترافیک در محورهای کندوان و هراز خواهیم بود.
عبادی با تاکید بر اینکه این بار ترافیکی احتمال خروج راهها و از شمال به جنوب باشد که در صورت تصمیمگیری از ساعت ۱۵ تهران و البرز، مسیر جنوب به شمال محور کندوان مسدود خواهد شد، اظهار کرد: از ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه نیز یکطرفه مسیر شمال به جنوب این محور اجرا میشود.
وی از تردد روان و عادی در محورهای سوادکوه و کیاسر خبر داد و گفت: وضعیت جوی جادههای شمالی آفتابی و سطح جادهها خشک است که توصیه میشود مسافران و رانندگان از سرعت و سبقت غیرمجاز خودداری کنند و به نکات ایمنی توجه داشته باشند.
منبع: پلیس راه مازندران