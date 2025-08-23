باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - الهام علی اف، رئیس جمهور آذربایجان مدعی شد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا "واقعاً شایسته" جایزه صلح نوبل است و نقش او را در آفریقا، آسیا و قفقاز جنوبی ستود و او را رهبری خواند که "خواهان صلح" است.

علی‌اف در مصاحبه‌ای اختصاصی با العربیه که هفته آینده پخش خواهد شد، گفت: «ما به همراه [ارمنستان]، رئیس جمهور ترامپ را برای جایزه صلح نوبل نامزد کردیم. او واقعاً شایسته آن است.»

وی افزود: «او در آفریقا، آسیا و قفقاز جنوبی معجزه کرد؛ و این شخصیت اوست، این طبیعت اوست. او صلح می‌خواهد. او فردی است که کاملاً با تصویر سنتی یک رهبر غربی متفاوت است. او بسیار دوستانه است.»

علی‌اف همچنین رئیس جمهور ایالات متحده را «بسیار سخاوتمند» توصیف کرد و افزود: «او آنقدر سخاوتمند بود که همه [این] هدایا را، حتی بیشتر از آنچه برنامه‌ریزی شده بود، اهدا کرد. او [واقعاً] فردی است که شایسته تقدیر زیادی است.»

در طول مصاحبه اختصاصی، علی‌اف خاطرنشان کرد که نگرش او نسبت به ترامپ همیشه مثبت بوده است.

علی اف گفت: «نگرش من به عنوان یک سیاستمدار همیشه مثبت بود، حتی در دوره اول ریاست جمهوری‌اش، هر چند در آن زمان فرصتی برای ملاقات نداشتیم؛ و به خصوص وقتی که او به دلیل تقلب انتخاباتی نمایندگان از انتخاب شدن محروم شد. آن‌ها پیروزی او را دزدیدند.»

علی‌اف افزود که ترامپ با وجود از دست دادن مقام، وقار خود را نشان داد. بنابراین در آن زمان که رئیس جمهور نبود، به شیوه‌ای بسیار شایسته رفتار کرد. او شجاعت و وقار زیادی از خود نشان داد.

جمهوری آذربایجان و ارمنستان در ۸ آگوست در دیداری با ترامپ، توافقنامه صلحی را با میانجیگری ایالات متحده امضا کردند.

ارمنستان و جمهوری آذربایجان از اواخر دهه ۱۹۸۰، زمانی که ناگورنو-قره‌باغ، منطقه‌ای کوهستانی در آذربایجان که عمدتاً ارمنی‌تبار است، با حمایت ارمنستان از آذربایجان جدا شد، با هم اختلاف داشته‌اند. آذربایجان در سال ۲۰۲۳ کنترل کامل این منطقه را پس گرفت و تقریباً تمام ۱۰۰۰۰۰ ارمنی‌تبار این منطقه را به ارمنستان فراری داد.

این توافق شامل ایجاد یک کریدور ترانزیتی است که از ارمنستان عبور می‌کند تا آذربایجان را به منطقه خودمختار نخجوان متصل کند، که از دیرباز خواسته باکو بوده است.

پس از امضای این توافق، علی‌اف و نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان به شماری از رهبران خارجی و سایر مقامات پیوستند که گفته‌اند ترامپ باید به خاطر نقشش در کمک به کاهش درگیری‌های طولانی‌مدت در سراسر جهان، جایزه صلح نوبل را دریافت کند.

توافق صلح بین جمهوری دموکراتیک کنگو و رواندا به پایان درگیری‌های چند دهه‌ای در شرق کنگو کمک کرد و ایالات متحده میانجی آتش‌بس بین هند و پاکستان شد، در حالی که ترامپ با تهدید به تعلیق توافق‌های تجاری با هر دو کشور در صورت ادامه درگیری‌ها، در درگیری‌های بین کامبوج و تایلند مداخله کرد.

منبع: العربیه انگلیسی