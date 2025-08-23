باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - الجزیره به نقل از مقامات محلی گزارش داد که نیروهای اسرائیلی برای سومین روز متوالی به عملیات خود در المغیر، روستایی در شمال شرقی رام الله در کرانه باختری اشغالی ادامه دادند.
مرزوق ابو نعیم، معاون رئیس شورای روستا گفت که نیروها از اوایل صبح بیش از ۳۰ خانه را بازرسی کرده و به وسایل نقلیه ساکنان آسیب رساندهاند.
وی همچنین گفت که بولدوزرهای نظامی در حال هموار کردن جادهای از منطقه الرافد به قلاسون هستند و زمینهایی را که درختان زیتون در آن کاشته شده است، از بین میبرند.