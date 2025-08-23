وزیر امور خارجه ایران به مناسبت روز پزشک نوشت: آنها (پزشکان) «همواره به عهد خود وفادار مانده و پناه مردم بوده‌اند».

باشگاه خبرنگاران جوان - «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه و به مناسبت روز پزشک، در پیامی نوشت: اول شهریور، سالروز ولادت حکیم فرزانه، «شیخ‌الرئیس ابوعلی سینا» دانشمند بزرگ تاریخ و روز بزرگداشت پزشک است؛ روزی که یادآور رسالت مقدس طبیبانی است که نه تنها شفابخش جسم، بلکه مرهم جان و روح جامعه‌اند.

در این پیام آمده است: پزشکان و کادر درمانی این مرز و بوم، علیرغم همه مشقت‌ها و تنگنا‌ها از جمله تحریم‌های ضدانسانی همواره آماده بوده‌اند تا با جان‌فشانی بی‌وقفه، زندگی ببخشند و نشان داده‌اند که دستانشان آیینه رحمت الهی است؛ چه در میدان‌های جنگ که هم‌پای رزمندگان ایستادند و جان بر کف نهادند، چه در روز‌های دشوار بحران و بیماری که سلامت مردم را بر آسایش خویش مقدم داشتند. آنان سوگند یاد کرده‌اند که جان‌فدایی باشند و به راستی در این مسیر درخشان، از خرمشهر و اهواز تا روز‌های پرچالش کرونا و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، همواره به عهد خود وفادار مانده و پناه مردم بوده‌اند.

عراقچی در پایان تاکید کرد: این روز بزرگ را به جامعه شریف پزشکی کشور صمیمانه تبریک می‌گویم و بر روان پاک شهدای کادر درمان درود می‌فرستم. بی‌تردید، یاد و خاطره آنان چراغ راه و الهام‌بخش ما در مسیر خدمت و ایستادگی خواهد بود.

برچسب ها: سید عباس عراقچی ، وزیر امور خارجه ، پزشکان ، روز پدر
