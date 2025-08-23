فرمانده انتظامی شیراز از دستگیری سارق حرفه‌ای و کشف ۸ فقره سرقت دوچرخه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ اسماعیل زراعتیان فرمانده انتظامی شیراز اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت دوچرخه در شیراز، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

او افزود: ماموران انتظامی کلانتری ۱۷ قدمگاه با انجام اقدامات فنی و تخصصی موفق شدند در این خصوص یک سارق حرفه‌ای را شناسایی و او را در خیابان دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شیراز با بیان اینکه سارق در بازجویی انجام شده به ۸ فقره سرقت اعتراف کرد، گفت: در این خصوص یک دستگاه دوچرخه مسروقه نیز از متهم کشف شد.

این مقام انتظامی با بیان اینکه متهم برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد، به شهروندان توصیه کرد: هشدار‌های پلیس در خصوص پیشگیری از سرقت را جدی گرفته و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک آن را به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.

منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس

برچسب ها: سرقت دوچرخه ، دزد دوچرخه ، سارق حرفه ای
خبرهای مرتبط
از انهدام باند سارقان تا رفع تصرف اراضی ملی در فارس
پرونده دزد دوچرخه‌ها با ۲۱ فقره سرقت در شیراز بسته شد
از دستگیری سارق دوچرخه با ۲۳ فقره سرقت در پرونده تا کشف مواد مخدر در فارس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قتل پیرمرد ۷۵ ساله به دست همسرش با حیله و نیرنگ
خاموشی‌های خانگی تا پایان شهریور حذف می‌شوند
برپایی ایستگاه‌های خدمات‌رسانی به زائران رضوی در محور‌های شمالی فارس
خاموشی ۴۳ ماینر در لامرد
توقیف ۱۰۵ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف در بوانات
آخرین اخبار
توقیف ۱۰۵ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف در بوانات
خاموشی ۴۳ ماینر در لامرد
قتل پیرمرد ۷۵ ساله به دست همسرش با حیله و نیرنگ
برپایی ایستگاه‌های خدمات‌رسانی به زائران رضوی در محور‌های شمالی فارس
خاموشی‌های خانگی تا پایان شهریور حذف می‌شوند
پیروزی در بعد نظامی جنگ با صهیونیست‌ها قطعی است؛ مراقب جنگ رسانه‌ای دشمن باشیم