باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ اسماعیل زراعتیان فرمانده انتظامی شیراز اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت دوچرخه در شیراز، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

او افزود: ماموران انتظامی کلانتری ۱۷ قدمگاه با انجام اقدامات فنی و تخصصی موفق شدند در این خصوص یک سارق حرفه‌ای را شناسایی و او را در خیابان دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شیراز با بیان اینکه سارق در بازجویی انجام شده به ۸ فقره سرقت اعتراف کرد، گفت: در این خصوص یک دستگاه دوچرخه مسروقه نیز از متهم کشف شد.

این مقام انتظامی با بیان اینکه متهم برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد، به شهروندان توصیه کرد: هشدار‌های پلیس در خصوص پیشگیری از سرقت را جدی گرفته و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک آن را به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.

منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس