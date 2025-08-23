نخست وزیر رژیم صهیونیستی در بحبوحه فشار‌های سیاسی داخلی بر حمله و اشغال شهر غزه اصرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - رسانه‌های اسرائیلی روز شنبه گزارش دادند که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم مصمم است اشغال مجدد غزه را پیش ببرد و منابع امنیتی هشدار داده‌اند که عدم انجام چنین حمله‌ای می‌تواند فروپاشی کابینه او را تسریع کند.

روزنامه معاریو به نقل از یک منبع نظامی ناشناس گفت که نتانیاهو «اصرار دارد که با حمله ارابه‌های گیدئون ۲ به پیش برود.»

این منبع افزود: «او می‌داند که بدون این عملیات، قادر به حفظ انسجام کابینه نخواهد بود و از هم خواهد پاشید.»

وزرای راست افراطی از جمله ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی و بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی تهدید کرده‌اند که اگر نتانیاهو با هرگونه توافقی برای توقف حمله نظامی مداوم اسرائیل به غزه که اکنون به ۲۳ ماه نزدیک می‌شود، موافقت کند، از ائتلاف او خارج خواهند شد.

این منبع نظامی در مورد توافق احتمالی آزادی اسرا گفت که اسرائیل «طبق طرح دو هفته پیش استیو ویتکاف (نماینده ایالات متحده در خاورمیانه) برای آزادی برخی از اسیران بدون پایان دادن به جنگ در حال مذاکره است.»

این منبع خاطرنشان کرد که اکنون پس از موافقت حماس با برخی مفاد از جمله بازگرداندن ده اسیر زنده، «تل آویو در مورد یک توافق جامع به طور متفاوتی صحبت می‌کند.»

این منبع افزود: «ارتش اسرائیل به طور جدی برای مرحله جدیدی از جنگ آماده می‌شود.» وی خاطرنشان کرد که نیرو‌های ذخیره به تدریج از ۲ سپتامبر، پس از تعطیلات تابستانی، فراخوانده می‌شوند تا نشان دهند که ارتش قصد دارد عملیات را تکمیل کند.

معاریو گزارش داد که ارتش پیش‌بینی می‌کند ماه‌ها جنگ در غزه ادامه داشته باشد و به تدریج وظیفه نیرو‌های ذخیره را تمدید خواهد کرد. این طرح‌ها شامل راندن ساکنان شهر غزه به سمت جنوب به عنوان بخشی از استراتژی اشغال مجدد است.

این گزارش افزود که به مدیران بیمارستان‌های شهر غزه دستور داده شده است تا پیش از عملیات، طرح‌های تخلیه و انتقال بیماران به بیمارستان اروپایی در خان یونس در جنوب غزه را آماده کنند.

یسرائیل کاتز، وزیر جنگ اسرائیل روز جمعه مدعی شد که «دروازه‌های جهنم به زودی به روی حماس در غزه باز خواهد شد» مگر اینکه این گروه به شرایط اسرائیل، از جمله آزادی همه اسرا و خلع سلاح، عمل کند.

به گزارش روزنامه هاآرتص، او تهدید کرد که غزه «به رفح و بیت حانون تبدیل خواهد شد»، شهر‌هایی که در عملیات‌های قبلی اسرائیل ویران شدند.

ارتش اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کرد که انتظار دارد نبرد تا سال ۲۰۲۶ ادامه یابد و تقریباً ۱۳۰ هزار سرباز ذخیره فراخوانده شوند و خدمت نیرو‌های ذخیره فعال فعلی یک ماه تمدید شود.

حدود ۶۰ هزار دستور فراخوان صادر شده است، در حالی که ۲۰ هزار نیروی ذخیره که قبلاً مستقر شده‌اند، اخطار تمدید خدمت دریافت خواهند کرد. به گزارش هاآرتص، انتظار می‌رود نیرو‌های ذخیره بیشتری در ماه نوامبر و اوایل سال ۲۰۲۶ فراخوانده شوند.

اسرائیل از اکتبر ۲۰۲۳ نزدیک به ۶۲۳۰۰ فلسطینی را در غزه به شهادت رسانده است. این عملیات نظامی، این منطقه محصور را که با قحطی مواجه است، ویران کرده است.

نوامبر گذشته، دادگاه کیفری بین‌المللی حکم بازداشت نتانیاهو و یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق او را به اتهام جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در غزه صادر کرد. اسرائیل همچنین به دلیل جنگ علیه این منطقه محصور، با پرونده نسل‌کشی در دادگاه بین‌المللی دادگستری رو‌به‌رو است.

منبع: آناتولی

