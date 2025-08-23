۲ هزار و ۳۷۳ نفر در حوزه کشاورزی صاحب شغل می شوند

باشگاه خبرنگاران جوان، نگار شیخ پور ـ حسین بهرامی تاکید کرد: برای اجرای این طرح‌ها افزون‌بر پنج هزار میلیارد ریال اعتبار از ردیف‌های مختلف بودجه‌ای و سرمایه‌گذاری بخش‌های دولتی و خصوصی تامین و هزینه شده است.

وی افزود: از مجموع طرح‌های قابل بهره‌برداری و افتتاح چهارمحال و بختیاری در هفته دولت امسال ۴۹ طرح در بخش آب و خاک و امور فنی مهندسی، ۱۶ طرح در بخش بهبود تولیدات گیاهی، ۱۵ طرح در بخش بهبود تولیدات گیاهی، سه طرح شیلاتی و ۲ طرح صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی است.

بهرامی اضافه کرد: با بهره‌برداری و افتتاح این طرح‌ها زمینه بهره‌مندی ۲ هزار و ۵۰۰ خانوار در ۱۳۳ روستای چهارمحال و بختیاری با اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ۲ هزار و ۳۷۳ نفر فراهم می‌شود.

وی یادآور شد: از مجموع این پروژه‌ها ۴۹ طرح با افزون‌بر یک‌هزار و ۲۱۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات دولتی و عمرانی در حوزه آب و خاک اجرا شده که شامل بهسازی و احداث کانال‌های آبیاری، مرمت و بازسازی جاده بین‌مزارع، اجرای سامانه‌های نوین آبیاری تحت فشار و بازسازی و نوسازی قنات‌ها است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به نقش مهم بخش خصوصی در توسعه کشاورزی استان اظهار کرد: ۲۶ پروژه با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و با اعتباری افزون‌بر سه هزار و ۷۹۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری می‌رسد که ۲ هزار و ۸۶۰ میلیارد ریال آن آورده مردمی و سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران و ۹۲۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی است.

وی، سطح گلخانه‌های چهارمحال و بختیاری در سال‌های گذشته را ۳۰ هکتار دانست و گفت: در سال‌های اخیر جهش بزرگی در توسعه گلخانه‌های این استان رخ داد و هم‌اکنون سطح این گلخانه‌ها به ۹۰ هکتار افزایش پیدا کرده است و در هفته دولت امسال به ۱۲۰ هکتار افزایش می‌یابد.

بهرامی پیش بینی کرد: با برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات انجام شده سالانه افزون‌بر ۱۰۰ هکتار به سطح گلخانه‌های چهارمحال و بختیاری اضافه شود.

وی افزود: آغاز راه‌اندازی ۱۳ شهرک گلخانه‌ای در چهارمحال و بختیاری از اقدام مهم دیگر این بخش به‌شمار می‌رود که تاکنون ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

رییس سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری به محدودیت‌های موجود در زمینه انرژی و گاز اشاره و اضافه کرد: یافتن راهکار‌های نوآورانه برای رفع این مشکلات ضروری است و باید به‌دنبال تنوع‌بخشی به محصولات گلخانه‌ای باشیم تا در صورت بروز مشکل در بازار، تولیدکنندگان دچار خسارت نشوند.

وی ادامه داد: صادرات محصولات کشاورزی چهارمحال و بختیاری شامل تخم ماهی قزل‌آلا، خوراک آبزیان، ماهی تازه، محصولات لبنی، فلفل دلمه‌ای و بادام، بیشتر به کشور‌های روسیه، عراق، افغانستان، ترکیه، هند و ارمنستان است که رشد ۳۰۰ درصدی را به خود اختصاص داده است.

بهرامی, میزان تولیدات کشاورزی چهارمحال و بختیاری را بیش از ۲ میلیون تن دانست و اظهار داشت: این میزان تولید در سال‌های قبل یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن بوده که اکنون رشد ۲۰ درصدی را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به طرح‌های افتتاح شده جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری در پنج سال اخیر گفت: در این مدت ۸۲۳ طرح کشاورزی با افزون‌بر ۳۲ هزار و ۳۲۹ میلیارد ریل به‌مناسبت‌های هفته جهادکشاورزی، هفته دولت و دهه فجر انقلاب اسلامی به بهره‌برداری رسیده که از محل اعتبارات دولتی، تسهیلات بانکی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بوده است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری به اهمیت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان در راستای شکوفایی و رونق تولید در بخش کشاورزی استان اشاره و تاکید کرد: برای تامین سهم ۴۸ درصدی دولت در منابع صندوق پیگیری‌هایی انجام شده است.

بهرامی افزود: در این راستا تشکل‌های بخش کشاورزی چهارمحال و بختیاری آمادگی دارند تا ۵۰ درصد سهم خود را تامین کنند، به‌شرطی که دولت نیز سهم خود را پرداخت کند.