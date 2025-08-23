سخنگوی اداره مهاجرت سوئیس تأیید کرد که این کشور با دعوت از چهار دیپلمات طالبان، برای شناسایی و بازگرداندن مجرمان افغان به خاک این کشور همکاری کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- سخنگوی اداره مهاجرت سوئیس اعلام کرد که این کشور چهار دیپلمات از حکومت طالبان را برای همکاری در شناسایی و بازگرداندن مجرمان افغان به ژنو دعوت کرده است.

 این هیئت دیپلماتیک به مدت دو روز در فرودگاه ژنو مستقر بود و مأموریت اصلی آنها شناسایی مجرمان افغان محکوم‌شده و داوطلبان بازگشت به افغانستان بود.

دانیل باخ، سخنگوی اداره مهاجرت سوئیس، تأکید کرد که این اقدام به دلیل سیاست‌های جدید طالبان در زمینه اعتبار اسناد مسافرتی ضروری بوده است. وی افزود با وجود آگاهی از مشکلات حقوق بشری در افغانستان، حفاظت از جامعه سوئیس در برابر مجرمان اولویت دارد.

بر اساس گزارش تلویزیون دولتی سوئیس، این هیئت در طول اقامت خود از فرودگاه خارج نشده و موفق به شناسایی ۱۳ نفر از مجرمان و داوطلبان بازگشت شده است. برای بیشتر این افراد مراحل بازگرداندن آغاز شده و در موارد ناموفق، بررسی‌های بیشتری در جریان است.

سوئیس از ابتدای سال گذشته سیاست بازگرداندن مجرمان افغان را در پیش گرفته و تاکنون پنج نفر را به افغانستان بازگردانده است. سایر کشورهای اروپایی مانند آلمان نیز اقدام به همکاری با مقامات طالبان برای تسهیل بازگرداندن مجرمان کرده‌اند که با واکنش های گسترده‌ای مواجه شد.

برچسب ها: تعامل با طالبان ، اخراج مهاجرین افغانستانی ، سوئیس
خبرهای مرتبط
ایجاد مکانیزم خروج مهاجرین افغانستانی از ترکیه
امضای تفاهم نامه همکاری برای خدمت رسانی به مهاجرین افغانستانی بازگشته به افغانستان
موج جدید اخراج گسترده مهاجرین افغانستانی در پاکستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
گاز ایران، کلید قفل ارمنستان: گامی برای بازآرایی ژئوپلیتیک
گانتس خواهان سرنگونی دولت نتانیاهو شد
شهادت یک خبرنگار دیگر در غزه هنگام پوشش خبری در مراکز پخش کمک‌های بشردوستانه
معترضان در سراسر اروپا خواستار پایان جنگ غزه شدند
آفریقای جنوبی خواستار دیدار پوتین و زلنسکی برای پایان دادن به جنگ اوکراین شد
پدافند روسیه یک پهپاد در نزدیکی مسکو را سرنگون کرد
سقوط پهپاد اوکراینی موجب آتش‌سوزی در یک نیروگاه برق هسته‌ای روسیه شد
تعرفه‌های آمریکا کام قهوه خوران را تلخ کرد
حماس استعفای وزرای هلندی را شجاعانه خواند
جدال لفظی میان سرکردگان صهیونیست اوج گرفت
آخرین اخبار
اعتراض ارمنی‌ها مقابل پایگاه ارتش روسیه
درخواست وکلای عرب برای رد نامزدی ترامپ برای جایزه صلح نوبل
زلنسکی به هند سفر می کند
پزشکان بدون مرز: وضعیت غزه قحطی‌زده «فراتر از فاجعه» است
شهر توریستی سانیا در چین با شدت گرفتن طوفان تعطیل شد
پنتاگون در حال تدوین طرح‌هایی برای استقرار نظامی در شیکاگو است
اوکراین طی شش هفته بیش از ۳۰۰۰ موشک هواپرتاب آمریکایی دریافت خواهد کرد
گاز ایران، کلید قفل ارمنستان: گامی برای بازآرایی ژئوپلیتیک
تار‌های نامرئی: رازداری نتانیاهو در قلب بحران
کره شمالی دو موشک جدید دفاع هوایی آزمایش کرد
تولسی گبرد: دولت پنهان در نهاد‌های اطلاعاتی آمریکا لانه کرده است
حماس استعفای وزرای هلندی را شجاعانه خواند
رسانه آمریکایی: پنتاگون مانع حمله اوکراین به خاک روسیه شد
مرتس: مساله دستیابی به صلح در اوکراین چالش‌برانگیز است
سی‌ان‌ان، میدان جدل بر سر اخراج ژنرال آمریکایی و موضوع هسته‌ای ایران
سقوط پهپاد اوکراینی موجب آتش‌سوزی در یک نیروگاه برق هسته‌ای روسیه شد
مفتی لیبی: فاجعه غزه لکه ننگی بر میانجی گران عرب است
تعرفه‌های آمریکا کام قهوه خوران را تلخ کرد
جدال لفظی میان سرکردگان صهیونیست اوج گرفت
گانتس خواهان سرنگونی دولت نتانیاهو شد
آفریقای جنوبی خواستار دیدار پوتین و زلنسکی برای پایان دادن به جنگ اوکراین شد
معترضان در سراسر اروپا خواستار پایان جنگ غزه شدند
پدافند روسیه یک پهپاد در نزدیکی مسکو را سرنگون کرد
شهادت یک خبرنگار دیگر در غزه هنگام پوشش خبری در مراکز پخش کمک‌های بشردوستانه
سیل در یمن ۸ کشته بر جا گذاشت
سوریه انتخابات پارلمانی را در سه استان به تعویق انداخت
دارفور جنوبی از ماه مه ۱۵۸ مورد مرگ ناشی از وبا را ثبت کرده است
وزرای خارجه روسیه و آذربایجان آخرین تحولات قفقاز جنوبی را بررسی کردند
حدود ۶۰ درصد از آلمانی‌ها از دولت و صدراعظم مرتس ناراضی هستند
زلزله ۶ ریشتری السالوادور را لرزاند