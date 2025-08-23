باشگاه خبرنگاران جوان- سخنگوی اداره مهاجرت سوئیس اعلام کرد که این کشور چهار دیپلمات از حکومت طالبان را برای همکاری در شناسایی و بازگرداندن مجرمان افغان به ژنو دعوت کرده است.

این هیئت دیپلماتیک به مدت دو روز در فرودگاه ژنو مستقر بود و مأموریت اصلی آنها شناسایی مجرمان افغان محکوم‌شده و داوطلبان بازگشت به افغانستان بود.

دانیل باخ، سخنگوی اداره مهاجرت سوئیس، تأکید کرد که این اقدام به دلیل سیاست‌های جدید طالبان در زمینه اعتبار اسناد مسافرتی ضروری بوده است. وی افزود با وجود آگاهی از مشکلات حقوق بشری در افغانستان، حفاظت از جامعه سوئیس در برابر مجرمان اولویت دارد.

بر اساس گزارش تلویزیون دولتی سوئیس، این هیئت در طول اقامت خود از فرودگاه خارج نشده و موفق به شناسایی ۱۳ نفر از مجرمان و داوطلبان بازگشت شده است. برای بیشتر این افراد مراحل بازگرداندن آغاز شده و در موارد ناموفق، بررسی‌های بیشتری در جریان است.

سوئیس از ابتدای سال گذشته سیاست بازگرداندن مجرمان افغان را در پیش گرفته و تاکنون پنج نفر را به افغانستان بازگردانده است. سایر کشورهای اروپایی مانند آلمان نیز اقدام به همکاری با مقامات طالبان برای تسهیل بازگرداندن مجرمان کرده‌اند که با واکنش های گسترده‌ای مواجه شد.