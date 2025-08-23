رئیس جمهور آمریکا برای کی‌یف روشن کرده است که برای دستیابی به آتش‌بس، اوکراین باید تا حد زیادی بر اساس شرایط روسیه به توافق برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - ان‌بی‌سی نیوز به نقل از یک منبع ناشناس در کاخ سفید گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای کی‌یف روشن کرده است که برای دستیابی به آتش‌بس، اوکراین باید تا حد زیادی بر اساس شرایط روسیه به توافق برسد.

به گفته این منبع، پست ترامپ در شبکه اجتماعی تروث در روز پنجشنبه مبنی بر اینکه اوکراین در موقعیت دفاعی محض قرار دارد و قادر به پیروزی در مناقشه با روسیه نیست، باید به عنوان «نشانه‌ای مبنی بر اینکه اوکراین باید تا حد زیادی بر اساس شرایط روسیه به توافق برسد» تلقی شود.

به گفته یک منبع دیگر در ان‌بی‌سی، دولت ترامپ آماده نیست که در مورد حل و فصل مناقشه «تسلیم شود» و مطمئن است که «هیچ راه حل نظامی برای این مناقشه وجود ندارد».

برچسب ها: جنگ اوکراین ، دونالد ترامپ
