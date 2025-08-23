شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از مراسم سوگواری روز‌های پایانی ماه صفر در محله ششصد دستگاه شهرستان بندرعباس را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - ماه صفر برای ما مسلمانان از اهمیت بالایی برخوردار است، به همین منظور هر ساله با فرا رسیدن این ایام مردم مومن و متدین کشورمان با پخت غذای نذری و یا مراسم سوگواری به امامان و ائمه اطهار ادای احترام می‌کنند. به همین منظور مردم دیندار و متدین محله ششصد دستگاه در شهرستان بندرعباس استان هرمزگان با پخت غذای نذری و برگزاری مراسم سوگواری به امامان و ائمه اطهار ادای احترام کردند.
منبع: شهروندخبرنگار - هرمزگان

 

حال و هوای محله ششصد دستگاه بندرعباس در روز‌های پایانی ماه صفر

پخت غذای نذری

حال و هوای محله ششصد دستگاه بندرعباس در روز‌های پایانی ماه صفر

غدای نذری

حال و هوای محله ششصد دستگاه بندرعباس

حال و هوای محله ششصد دستگاه بندرعباس در روز‌های پایانی ماه صفر

حال و هوای محله ششصد دستگاه بندرعباس در روز‌های پایانی ماه صفر

برچسب ها: مراسم عزاداری ، پخت غذای نذری ، مناسبت های مذهبی
