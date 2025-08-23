باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دولت هند روز شنبه اعلام کرد که به دلیل سردرگمی ناشی از تعرفههای اعمال شده توسط رئیس جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، ارسال بستههای پستی به ایالات متحده را موقتاً متوقف خواهد کرد.
این اقدام کمتر از یک هفته قبل از اجرایی شدن تصمیم دولت ترامپ برای لغو معافیت گمرکی برخی بستههای کمارزش انجام میشود.
وزارت ارتباطات هند اعلام کرد که دستور اجرایی صادر شده در ماه گذشته، شرکتهای حمل و نقل یا سایر "طرفهای واجد شرایط" مورد تأیید مقامات آمریکایی را ملزم به جمعآوری و ارسال عوارض گمرکی میکند.
این وزارتخانه در بیانیهای اعلام کرد:، اما «چندین فرآیند حیاتی مربوط به تعیین «طرفهای واجد شرایط» و سازوکارهای جمعآوری عوارض و حواله همچنان نامشخص است. در نتیجه، شرکتهای هواپیمایی عازم ایالات متحده، عدم توانایی خود را در پذیرش محمولههای پستی پس از ۲۵ آگوست ۲۰۲۵، با استناد به عدم آمادگی عملیاتی و فنی ابراز کردهاند.»
در نتیجه، اداره پست هند از روز دوشنبه به طور موقت رزرو «انواع اقلام پستی» به مقصد ایالات متحده به جز نامهها، اسناد و اقلام هدیه تا ارزش ۱۰۰ دلار را به حالت تعلیق در خواهد آورد.
این وزارتخانه اعلام کرد: «این دستههای معاف همچنان پذیرفته شده و به ایالات متحده ارسال میشوند» و افزود که «تمام تلاشها برای عادیسازی خدمات در حال انجام است.»
این اقدام در پی اقدامات مشابهی است که توسط خدمات پستی و شرکتهای پستی در سراسر اروپا انجام شده است.
لا پست فرانسه به خبرگزاری فرانسه گفت که از روز دوشنبه بیشتر تحویل بستهها به ایالات متحده را به حالت تعلیق در خواهد آورد.
در این بیانیه آمده است که قوانین اجرایی جدید در ۱۵ آگوست توسط اداره گمرک و حفاظت مرزی ایالات متحده (CBP) صادر شده است و «خدمات پستی اروپا را با یک بازه زمانی بسیار محدود برای آماده شدن مواجه میکند.»
دولت ترامپ اعلام کرده است که از ۲۹ آگوست (۷ شهریور) معافیت مالیاتی برای بستههای کوچک ورودی به ایالات متحده را لغو خواهد کرد.
منبع: خبرگزاری فرانسه